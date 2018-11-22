Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова

Украинская ведущая Регина Тодоренко связала себя узами брака незадолго до родов.

Экс-ведущая тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко вышла замуж за своего возлюбленного - российского певца Влада Топалов.

Обручальные кольца артисты сами показали в новом клипе Топалова:

Регина Тодоренко и Влад Топалов показали обручальные кольца Кадр из видео

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На такой шаг пара пошла в ожидании своего первенца, который с дня на день появится на свет. В связи с этим свадьбу пока не играли, сделают это позже. Как говорила Регина, они с Владом планируют собрать близких в каком-то красивом месте - например, в Греции или Италии.

Регина Тодоренко и Влад Топалов очень долго скрывали свои отношения и утверждали, что являются не более чем друзьями. Однако в июле Влад все же сделал Регине предложение руки и сердца, а чуть позже стало известно, что ведущая беременна первенцем.

Напомним, популярный актер Хью Лори получил орден Британской империи.