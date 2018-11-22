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Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова

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Украинская ведущая Регина Тодоренко связала себя узами брака незадолго до родов.
Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова
Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова
instagram.com/reginatodorenko

Экс-ведущая тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко вышла замуж за своего возлюбленного - российского певца Влада Топалов.

Обручальные кольца артисты сами показали в новом клипе Топалова:

 

Регина Тодоренко и Влад Топалов показали обручальные кольца
Регина Тодоренко и Влад Топалов показали обручальные кольца
Кадр из видео

 

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На такой шаг пара пошла в ожидании своего первенца, который с дня на день появится на свет. В связи с этим свадьбу пока не играли, сделают это позже. Как говорила Регина, они с Владом планируют собрать близких в каком-то красивом месте - например, в Греции или Италии.

Регина Тодоренко и Влад Топалов очень долго скрывали свои отношения и утверждали, что являются не более чем друзьями. Однако в июле Влад все же сделал Регине предложение руки и сердца, а чуть позже стало известно, что ведущая беременна первенцем.

Напомним, популярный актер Хью Лори получил орден Британской империи.

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Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов, видео, новости шоу бизнеса, фото
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  22.11.2018, 14:11
Оценка:  0
pусский
Осквернила-таки русскую письку, ебливая шалава их Хохляндии! Экспансия налицо, призываю бороться с хохляцкими потаскухами с хуями наперевес, всем загоним и всех загоним обратно!
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