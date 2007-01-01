Звезда "Игры престолов" бросила жениха
Популярная актриса, исполнившая роль Маргери Тирелл в сериале “Игра Престолов“, Натали Дормер бросила своего возлюбленного - режиссера Энтони Бирна, с которым 11 лет встречалась.
Об этом она рассказала в интервью американскому журналу People.
По словам Натали, причиной разрыва стала совместная работа. Они вместе трудились над сценарием фильма “В темноте“. B в процессе совместной работы над этой картиной пара стала часто ругаться. В связи с этим они осознали, что их мнения во многом расходятся, поэтому актриса и режиссер приняли решение больше не быть парой.
Читай также: Названа дата выхода финального сезона “Игры престолов“
Натали и Энтони познакомились в 2007 году на сьемках сериала “Тюдоры“. В 2011 году они обручились, но до свадьбы так и не дошло.
Напомним, украинский певец MONATIK показал редкое фото с сыновьями.
Полная версия правил