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Звезда "Игры престолов" бросила жениха

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Актриса Натали Дормер разошлась с возлюбленным после 11 лет отношений.
Натали Дормер бросила жениха
Натали Дормер бросила жениха
Getty Images

Популярная актриса, исполнившая роль Маргери Тирелл в сериале “Игра Престолов“, Натали Дормер бросила своего возлюбленного - режиссера Энтони Бирна, с которым 11 лет встречалась. 

Об этом она рассказала в интервью американскому журналу People.

По словам Натали, причиной разрыва стала совместная работа. Они вместе трудились над сценарием фильма “В темноте“. B в процессе совместной работы над этой картиной пара стала часто ругаться. В связи с этим они осознали, что их мнения во многом расходятся, поэтому актриса и режиссер приняли решение больше не быть парой.

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Натали и Энтони познакомились в 2007 году на сьемках сериала “Тюдоры“. В 2011 году они обручились, но до свадьбы так и не дошло.

Энтони Бирн и Натали Дормер
Энтони Бирн и Натали Дормер
Getty Images

Напомним, украинский певец MONATIK показал редкое фото с сыновьями.

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Теги: Натали Дормер, Игра престолов, Энтони Бирн, новости, шоу-биз
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