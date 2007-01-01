Звезда "Игры престолов" бросила жениха

Актриса Натали Дормер разошлась с возлюбленным после 11 лет отношений.

Популярная актриса, исполнившая роль Маргери Тирелл в сериале “Игра Престолов“, Натали Дормер бросила своего возлюбленного - режиссера Энтони Бирна, с которым 11 лет встречалась.

Об этом она рассказала в интервью американскому журналу People.

По словам Натали, причиной разрыва стала совместная работа. Они вместе трудились над сценарием фильма “В темноте“. B в процессе совместной работы над этой картиной пара стала часто ругаться. В связи с этим они осознали, что их мнения во многом расходятся, поэтому актриса и режиссер приняли решение больше не быть парой.

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Натали и Энтони познакомились в 2007 году на сьемках сериала “Тюдоры“. В 2011 году они обручились, но до свадьбы так и не дошло.

Энтони Бирн и Натали Дормер Getty Images

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