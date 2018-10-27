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Даша Астафьева и Потап снялись в жуткой фотосессии: фото

Комментариев: 0
Украинская певица Даша Астафьева и группа MOZGI приняли участие в съемках к Хеллоуину для издания JetSetter.
Даша Астафьева и Потап снялись в жуткой фотосессии: фото
instagram.com/da_astafieva/

В преддверии Хеллоуина многие звезды примеряют на себя тематические образы и самые жуткие наряды. Не остались в стороне и певица Даша Астафьева с группой MOZGI, которые приняли участие в атмосферной фотосессии для издания JetSetter

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На своей странице в Instagram Астафьева поделилась снимками, на которых предстала в пугающем образе монахини, а компанию ей составил украинский исполнитель и продюсер Потап, а также участники коллектива MOZGI. 

Самое интересное в образе монашки — не флер недоступности или любая другая сексуальная ассоциация, а то, что именно он был ключевым во многих фатальных съемках лучших фотографов. Будоражит, не правда ли? - поделилась впечатлениями от съемки Астафьева.

Ране сообщалось, что дочь Джонни Деппа снялась в пикантной фотосессии.

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Теги: Даша Астафьева, Потап, MOZGI, хэллоуин, фотосессия, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  27.10.2018, 11:18
Оценка:  0
гость
"Будоражит"?)) Да нет, просто в очередной раз противно смотреть на Астафьеву.
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