Даша Астафьева и Потап снялись в жуткой фотосессии: фото

Украинская певица Даша Астафьева и группа MOZGI приняли участие в съемках к Хеллоуину для издания JetSetter.

В преддверии Хеллоуина многие звезды примеряют на себя тематические образы и самые жуткие наряды. Не остались в стороне и певица Даша Астафьева с группой MOZGI, которые приняли участие в атмосферной фотосессии для издания JetSetter.

Читай также: Надя Дорофеева сменила имидж

На своей странице в Instagram Астафьева поделилась снимками, на которых предстала в пугающем образе монахини, а компанию ей составил украинский исполнитель и продюсер Потап, а также участники коллектива MOZGI.

Самое интересное в образе монашки — не флер недоступности или любая другая сексуальная ассоциация, а то, что именно он был ключевым во многих фатальных съемках лучших фотографов. Будоражит, не правда ли? - поделилась впечатлениями от съемки Астафьева.

Ране сообщалось, что дочь Джонни Деппа снялась в пикантной фотосессии.