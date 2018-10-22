Даша Астафьева показала свою маму

Украинская секс-бомба Даша Астафьева показала, как выглядит ее мама Ирина.

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Снимок с самым близким человеком артистка разместила в своем Instagram-аккаунте с трогательной подписью:

Сижу уже час думаю, что сказать в твой день... Так много мыслей, но сложно делиться с чужими людьми. Все чужие вокруг. А ты всегда и вопреки всему, тёплая и родная. Моя.

Мама.

Спасибо тебе, за твою мудрость, и терпение. За все те случаи, когда никто не верил в меня, и отговаривал, а ты брала за руку и вела.

За то, что если ты и говорила "нет", то хотелось сделать все, чтоб ты поверила в "да"...

Ты - моя звезда) самая яркая и самая близкая.

Будь всегда!

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