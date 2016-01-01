Дочь Джонни Деппа снялась в пикантной фотосессии

Дочь голливудских актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз украсила обложку американского журнала V Magazine.

19-летняя дочь Джонни Деппа Лили-Роуз снялась обнаженной для журнала V Magazine.

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Автором пикантной съемки стал звездный фотограф Люк Гилфорд — с ним Лили-Роуз сотрудничает уже не первый раз. На некоторых фотографиях девушка позирует топлес, а на других появляется в вещах брендов Chanel и Rachel Comey.

Также Лили-Роуз позировала с Памелой Андерсон — на этих кадрах звезды нежно обнимаются и прижимаются друг к другу.

Напомним, ранее ведущая Нового канала Леся Никитюк показала пикантное фото из ванной.