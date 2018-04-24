Украинская певица Надя Дорофеева сменила цвет волос: узнай, как сейчас выглядит артистка.

Солистка группы “Время и стекло“ Надя Дорофеева сменила имидж - артистка стала жгучей брюнеткой.

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Об этом свидетельствуют фотографии, которые Надя публикует в своем Instagram-аккаунте.

Долгое время Дорофеева ходила с покраской “омбре“, которая являлась ее “визитной карточкой“. Теперь же поклонникам артистки приходится привыкать к новому внешнему виду любимой певицы.

Так Надя Дорофеева выглядела раньше:

Напомним, ранее украинская певица Тина Кароль показала соблазнительное фото.