Надя Дорофеева сменила имидж
Украинская певица Надя Дорофеева сменила цвет волос: узнай, как сейчас выглядит артистка.
Солистка группы “Время и стекло“ Надя Дорофеева сменила имидж - артистка стала жгучей брюнеткой.
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Об этом свидетельствуют фотографии, которые Надя публикует в своем Instagram-аккаунте.
Долгое время Дорофеева ходила с покраской “омбре“, которая являлась ее “визитной карточкой“. Теперь же поклонникам артистки приходится привыкать к новому внешнему виду любимой певицы.
Так Надя Дорофеева выглядела раньше:
Напомним, ранее украинская певица Тина Кароль показала соблазнительное фото.
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