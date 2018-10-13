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Потап рассказал об отношениях с Настей Каменских

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Украинский рэпер Потап рассказал, как причастен к сольному проекту Насти Каменских.
Потап рассказал об отношениях с Настей Каменских
Потап рассказал об отношениях с Настей Каменских
instagram.com/realpotap

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) признался, что не является продюсером бывшей партнерши по дуэту “Потап и Настя“ Насти Каменских.

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По словам продюсера, сейчас их связывают не рабочие, а личные отношения. Об этом артист признался изданию “Сегодня“:

Я не продюсер проекта NK. Мое участие в этом проекте основано в первую очередь на личных отношениях с артисткой. Все, что происходит вокруг этого проекта, это вне моей работы — это больше фан, музыка и любовь.

Судя по всему, отношения Потапа и Насти, которым уже давно приписывают роман, действительно очень близкие:

Между мною и Настей было уже столько денежных отношений, что теперь мы дошли до уровня, что ее успехи — это мои успехи, и наоборот. Нам нечего делить. А вообще Настя сама заработала себе на сольную карьеру, которую может себе позволить. Настя — первая украинская артистка, кто уже сумел дойти до такого уровня. 

 

Напомним, украинская ведущая Регина Тодоренко рассказала о первом свидании с Владом Топаловым. 

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Теги: Потап, Настя Каменских, новости, шоу-биз
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