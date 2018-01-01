MOZGI презентовали клип "Полюбэ": 11 причин посмотреть его

Украинская группа MOZGI выпустила клип на песню «Полюбэ»: смотреть видео.

Рэперы MOZGI презентовали яркий клип на песню «Полюбэ», в котором Потап предстал в образе блондинки в красном платье.

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Кроме этого, поклонников коллектива ждет масса других сюрпризов в новом видео. Ivona предлагает 11 причин, почему каждый должен посмотреть клип «Полюбэ»:

Интерактивный музей музыки будущего; Стенд «Голова Потапа»; «Потапчик в стране MOZGI» (главный герой – Андрей Потапенко aka Potapchiq); Музыкальный калейдоскоп Потапов и Позитивов; Дядя Вадя бороздит космос на ковре-самолете; Эд в образе Майли Сайрус; Погоня в кукурузном тоннеле; Потап-блондинка и дедушка Позитив; Межгалактическая жевательная резинка; Чучело Потапа; МOZGI-матрёшка.

Над клипом работала большая команда:

Режиссер – Леонид Колосовский

Исполнительный продюсер – Ирина Горовая

Project Team – Виталий Денчук, Дмитрий Архипович

Creative – Влад Болсун, Александр Мельников

Art Director – Илларион Ефремов

DOP – Владислав Воронин

Напомним также, что MONATIK презентовал долгожданную песню "Зашивает душу".