MOZGI презентовали клип "Полюбэ": 11 причин посмотреть его
Украинская группа MOZGI выпустила клип на песню «Полюбэ»: смотреть видео.
Рэперы MOZGI презентовали яркий клип на песню «Полюбэ», в котором Потап предстал в образе блондинки в красном платье.
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Кроме этого, поклонников коллектива ждет масса других сюрпризов в новом видео. Ivona предлагает 11 причин, почему каждый должен посмотреть клип «Полюбэ»:
- Интерактивный музей музыки будущего;
- Стенд «Голова Потапа»;
- «Потапчик в стране MOZGI» (главный герой – Андрей Потапенко aka Potapchiq);
- Музыкальный калейдоскоп Потапов и Позитивов;
- Дядя Вадя бороздит космос на ковре-самолете;
- Эд в образе Майли Сайрус;
- Погоня в кукурузном тоннеле;
- Потап-блондинка и дедушка Позитив;
- Межгалактическая жевательная резинка;
- Чучело Потапа;
- МOZGI-матрёшка.
Над клипом работала большая команда:
- Режиссер – Леонид Колосовский
- Исполнительный продюсер – Ирина Горовая
- Project Team – Виталий Денчук, Дмитрий Архипович
- Creative – Влад Болсун, Александр Мельников
- Art Director – Илларион Ефремов
- DOP – Владислав Воронин
Напомним также, что MONATIK презентовал долгожданную песню "Зашивает душу".
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