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MOZGI презентовали клип "Полюбэ": 11 причин посмотреть его

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Украинская группа MOZGI выпустила клип на песню «Полюбэ»: смотреть видео.
MOZGI выпустили новый клип: видео
MOZGI выпустили новый клип: видео
пресс-служба

Рэперы MOZGI презентовали яркий клип на песню «Полюбэ», в котором Потап предстал в образе блондинки в красном платье

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Кроме этого, поклонников коллектива ждет масса других сюрпризов в новом видео. Ivona предлагает 11 причин, почему каждый должен посмотреть клип «Полюбэ»:

  1. Интерактивный музей музыки будущего;
  2. Стенд «Голова Потапа»;  
  3. «Потапчик в стране MOZGI»  (главный герой – Андрей Потапенко aka Potapchiq);
  4. Музыкальный калейдоскоп Потапов и Позитивов;
  5. Дядя Вадя бороздит космос на ковре-самолете;
  6. Эд в образе Майли Сайрус;
  7. Погоня в кукурузном тоннеле;
  8. Потап-блондинка и дедушка Позитив;
  9. Межгалактическая жевательная резинка;
  10. Чучело Потапа;
  11. МOZGI-матрёшка.

Над клипом работала большая команда: 

  • Режиссер – Леонид Колосовский
  • Исполнительный продюсер – Ирина Горовая
  • Project Team – Виталий Денчук, Дмитрий Архипович
  • Creative – Влад Болсун, Александр Мельников
  • Art Director – Илларион Ефремов
  • DOP – Владислав Воронин

Напомним также, что MONATIK презентовал долгожданную песню "Зашивает душу".

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Теги: MOZGI, Mozgi Entertainment, новый клип, клип, новости, видео, фото, причины
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Источник: ivona bigmir)net

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