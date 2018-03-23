Тарас Тополя рассказал о совместной жизни с Alyosha, выступлении перед Папой Римским и о музыке

О личном и публичном - Тарас Тополя откровенно поговорил о жизни.

В гостях у телеведущей Иванны Онуфрийчук побывали самые разные мужчины, раскрывавшие свои тайны и доказывавшие, что они – настоящие – существуют. В этот раз в программе «Без краватки» на НЛО TV снялся солист группы «Антитела» Тарас Тополя. Тарас рассказал Иванне о семейной жизни, музыке и… вине.

Тарас, у вас очень насыщенный концертный график… Времени на спорт хватает?

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Если честно, то хотелось бы намного больше. Я занимаюсь спортом тогда, когда есть возможность. Например, сейчас зима, и когда не минусовая температура, время от времени (я живу возле Сырецкого парка, и там очень красивая парково-лесная зона, где сделали очень хорошие беговые дорожки) имею возможность побегать утром. Но это бывает может быть максимум два раза в неделю. Если мы на гастролях, то вообще такой возможности нет. В нашем деле нужно быть в форме. Есть конечно комические персонажи в музыке, мы все их знаем, кто-то даже на излишнем весе сделал себе имидж, но «Антитела» – это немного другая история, нам нельзя становиться дядьками с лишним весом, нас не поймут, ну и это не очень комфортно.

Может быть поэтому и название «Антитела» – анти большие тела?

На самом деле, по-разному интерпретируют название «Антитела»: с точки зрения биологии, с философской точки зрения, с музыкальной точки зрения. И вот ты добавила еще одну интерпретацию – «Антитела» с точки зрения излишнего веса.

Ну, а идея сама откуда?

Идея тривиальна сама по себе. Была такая песня «Антитела», я придумал эту композицию в десятом или одиннадцатом классе, там шла речь о двух противоположностях, мужчине и женщине, которые любят друг друга, но не могут быть вместе, потому что очень разные. Вот такая была драма. Там была такая строчка: «Антитіла – я і ти, знов розведемо мости». А потом мы начали принимать участие в разных фестивалях, названия группы не было, это была школьная группа. И на каком-то из фестивалей мы решили, что, если мы поем песню «Антитела», давайте и называться «Антитела». А дальше уже появился и философский смысл этого термина – как явление, построенное на противоположностях, которые соотносятся между собой – на этом мир, собственно, и держится. Эти противоположности мы назвали «Антителами», и вот о них и поем.

Песня «Там, де ми є» – это первая премьера после тура «Сонце»…

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Нет, еще весной мы представили финальный релиз песни «Фары». Это песня из альбома «Сонце», на которую мы отсняли клип с Дмитрием Манифестом. Эта песня звучала все лето, потом наступила осень и нам нужно было чем-то удивлять и радовать наших поклонников. Мы очень долго выбирали, что это будет за композиция и когда это все делать, когда делать презентацию и вот решились и сделали ее в конце осени.

Вы отсняли лирическое видео, есть официальный клип, в котором принял участие мировой рекордсмен по плаванию – Олег Лисогор. А чем отличается официальный клип от лирического видео? И вообще зачем столько видео на одну песню?

Дело в том, что «Антитела» хотят всегда для себя поднимать какую-то планку. Мы постоянно экспериментируем: и музыкально, и с видеоклипами, и никогда ничего не делали в полноги. И именно поэтому вышло два видео: и лирик, и официальный клип. И более того, в официальном клипе мы еще сделали заявку на нашу будущую песню.

Скажи, Тарас, у тебя есть враги?

Наверное, да.

Помнишь ли ты человека, который с тобой плохо поступил, обидел или обманул?

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Ну, обманывали меня очень много раз. Жизнь учит. Я романтик в своем роде, в некоторых моментах очень циничный человек, у меня есть такая черта характера – я всегда априори доверяю человеку, стараюсь как-то оправдывать поступки, объясняя это тем, что все мы сделаны из одного теста. Каждый поступает так или иначе в силу определенных своих интересов, воспитания и факторов, которые, можно сказать, от человека и не зависели. Перед тем, как судить человека, я стараюсь надеть его обувь и походить, и тогда можно понять, почему он так поступил.

Давай представим, что тот негативный человек или враг, который у тебя есть, это кукла Вуду, о которой вы поете в одном из клипов. Что бы ты сделал с этим человеком?

Та Боже упаси. Ну, как? Я ж не имею права такого делать, это не те вещи, которыми я могу заниматься. Любые такие вещи – это внешние проявления какой-то внутренней силы, формализация – ты как-то себе это визуализируешь. На самом деле, это происходит внутри: для энергии ненависти не нужна кукла, если она есть, то она уничтожает предмет ненависти изнутри без всяких кукол. Если человек делает какие-то негативные поступки касательно меня, не мне его судить. Я могу дать ответ, есть позиция защиты, я знаю, что я могу защитить себя, свою команду, родных и близких на разных уровнях, но я никогда не буду идти на уничтожение.

А давай представим, что кукла – это твой самый любимый человек. Что бы ты с ней сделал?

Помыл бы и уложил спать. Я так делаю каждый вечер. Вдвоем залазят в ванную, а мы их купаем, рассказываем сказку и ложимся спать.

Музыка – это твой выбор, но когда именно ты понял, что свяжешь свою жизнь с музыкой?

Выбрал музыку, наверное, как-то подсознательно на уровне несознательных желаний в шесть лет. Я попросил, чтобы меня отвели на скрипку, показал на телевизоре, что я хочу играть, как тот дядя. И все! Меня отвели к прекрасному педагогу, человеку, который очень многому меня научил: не только в музыкальном плане, но и жизненной мудрости – Калиниченко Ася Витальевна, педагог по скрипке. Моими первыми ласточками любви к музыке, которые потом так или иначе повлияли на мой выбор, были именно эти моменты, когда я занимался скрипкой у нее в кабинете, ездил на конкурсы, выступления.

У меня есть такая информация… Мне кажется, ты еще нигде об этом не говорил. Когда-то ты выступал в Ватикане перед Папой Римским в хоре мальчиков. Расскажи о своих впечатлениях.

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Мне сложно вспомнить, потому что мы тогда не понимали, что это такое и насколько это важное событие. Это случилось очень спонтанно, была годовщина Чернобыльской трагедии, а в Ватикане проходили определённые церемониальные действия в честь памяти погибших, которые отдали свои жизни для того, чтобы устранить этот немирный атом.

А сколько лет тебе тогда было?

Мне кажется, одиннадцать ил двенадцать, учился в школе. Наш хор выбрали, чтобы мы спели для Папы Римского. Хочу сказать, что тогда действительно выбрали объективно, потому что мы были лучшими. Помню, что он тогда очень плохо себя чувствовал, сидел на кресле, реагировал очень вяло. Мы спели, сделали фотографии, все говорили, что ему понравилось. Когда вернулись домой, понятное дело меня все начали расспрашивать, какой он Папа Римский? Ну, говорят, что был хорошим человеком.

Расскажи мне, как оно – быть мужем певицы Alyosha?

Она нормальная хозяйка, хорошая, даже прекрасная мама, которую любят дети, любит ее муж. Дома она просто Алена, которая умеет приготовить борщ, которая знает, что такое порядок в доме. Ее этому учила мама с самого детства. Стараемся воспитывать вдвоем детей, делаем ошибки, конечно же, но, когда любишь – это не считается.

Как ты думаешь, кто более популярный Alyosha или группа «Антитела»?

Нет у меня популярометра. Ну, если смотреть по каким-то показателям, то и она, и мы собираем залы, если брать присутствие на телеканалах, то Алены больше.

В конце рабочего дня вы с женой любите выпить вина, много выпиваете? А когда Алена была беременна, ты сам пил вино?

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Когда она была беременна, мы не практиковали такое. А так, я считаю, что это очень хорошая традиция. Это у нас так сложилось, что это вино: красное или белое сухое. Мы садимся и вместо ужина наливаем вино, нарезаем вкусный сыр и общаемся, можем где-то так час говорить, уже когда все дети спят. Садимся и общаемся, рассказываем планы, идеи, делимся впечатлениями за день. Это очень важный семейный процесс.

Помнишь, свой самый ненормальный поступок в жизни?

Можно по-простому ответить на этот вопрос. Например, я прыгал с окна психиатрической больницы. Мне кажется, самый ненормальный поступок – это вообще принять решение и связать свою жизнь с музыкой в нашей стране.

Напомним, Настя Каменских представила клип на песню “Дай мне“, в котором предстала в образе блондинки. Смотрите новое видео по ссылке.