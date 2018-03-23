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Алена Шоптенко поделилась нежным снимком с мужем

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Известная украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко, которая вскоре впервые станет мамой, порадовала поклонников нежным фото.
Алена Шоптенко - фото с мужем
Алена Шоптенко - фото с мужем
https://www.instagram.com/alena_shoptenko/

На снимке, который появился на личной страничке в соцсети Алены, она запечатлена вместе со своим мужем Алексеем Ивановым.

Пост Алены Шоптенко с мужем фото
Пост Алены Шоптенко с мужем фото
https://www.instagram.com/alena_shoptenko/

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Хореограф старается не афишировать свою личную жизнь, потому новое фото с мужем очень понравилось поклонникам Алены, и они усыпали свою любимицу комплиментами в комментариях.

Напомним также, что Леся Никитюк рассказала о дружбе в украинском шоу-бизнесе. Подробности по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  23.03.2018, 15:26
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pусский
Гы-гы-гы, два зачуханных уёбка!
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