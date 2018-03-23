Алена Шоптенко поделилась нежным снимком с мужем

Известная украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко, которая вскоре впервые станет мамой, порадовала поклонников нежным фото.

На снимке, который появился на личной страничке в соцсети Алены, она запечатлена вместе со своим мужем Алексеем Ивановым.

Пост Алены Шоптенко с мужем фото https://www.instagram.com/alena_shoptenko/

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Хореограф старается не афишировать свою личную жизнь, потому новое фото с мужем очень понравилось поклонникам Алены, и они усыпали свою любимицу комплиментами в комментариях.

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