Долгожданная премьера: Настя Каменских выпустила клип на нашумевший трек «Дай мне»

Громкий сольный старт NK продолжает сотрясать мир шоу-бизнеса. Сегодня Настя порадовала поклонников премьерой клипа на новый трек «Дай мне». Его можно посмотреть на официальном YouTube-канале артистки NKofficial.

Режиссером выступила талантливая Таня Муиньо, известная своими работами с многомиллионными просмотрами. Согласно задумке, в клипе царит атмосфера беззаботной юности в лучших традициях комедий 2000-х годов о колледжах, в которых хотел бы побывать каждый, кто вырос на этих фильмах. Стилизация 2000-х годов, к слову, сейчас безумно популярна и в тренде.

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Команда полностью воссоздала атмосферу знаменитых американских колледжей, чтобы зритель прочувствовал себя частью тусовки NK: специально под чутким руководство Насти разрабатывалась эмблема «клуба» NK, клубные нашивки, форма и даже авторские подвески.

Сама же Настя предстала в образе успешной девушки, которая всегда в хорошем настроении и окружена вниманием. Именно она вдохновляет, является примером для девушек и мечтой для парней. И это не составило Насте труда, потому что в жизни все так и есть: она добилась колоссального успеха и популярности, ее блог вдохновляет и мотивирует миллионы людей.

NK прокомментировала:

На этот раз я целиком и полностью доверилась команде, дала возможность экспериментировать и воплотить в реальность самые смелые идеи режиссера. Я очень довольна результатом нашей работы, поскольку клип получился просто невероятный, с неожиданными образами и интересными решениями. К просмотру обязателен для всех, кто хочет как и я быть всегда в хорошем настроении!

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Напомним, 2 марта состоялась премьера сингла «Дай мне». Песня стала второй успешной работой сольного проекта Насти Каменских. Всего за несколько недель лирик-видео трека на официальном YouTube-канале певицы набрало более 3 миллионов просмотров.

Посмотреть клип можно и здесь:

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