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Певица Alyosha похвасталась подросшими сыновьями

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Известная украинская певица Alyosha относится к тем звездам, которые не любят выставлять свою личную жизнь напоказ. Однако исключения все же случаются.
Певица Alyosha похвасталась подросшими сыновьями
Певица Alyosha похвасталась подросшими сыновьями
instagram.com/alyoshasinger/

Так, на личной страничке в соцсети Alyosha поделилась снимком, на котором запечатлены заметно подросшие сыновья артистки и лидера группы "Антитела" Тараса Тополи: 5-летний Роман и 2-летний Марк.

"Веселые будни с маленькими феромонами", — прокомментировала фото с детьми Alyosha.

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