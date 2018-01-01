Певица Alyosha похвасталась подросшими сыновьями
Известная украинская певица Alyosha относится к тем звездам, которые не любят выставлять свою личную жизнь напоказ. Однако исключения все же случаются.
Так, на личной страничке в соцсети Alyosha поделилась снимком, на котором запечатлены заметно подросшие сыновья артистки и лидера группы "Антитела" Тараса Тополи: 5-летний Роман и 2-летний Марк.
"Веселые будни с маленькими феромонами", — прокомментировала фото с детьми Alyosha.
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