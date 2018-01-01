Певица Alyosha похвасталась подросшими сыновьями

Известная украинская певица Alyosha относится к тем звездам, которые не любят выставлять свою личную жизнь напоказ. Однако исключения все же случаются.

Певица Alyosha похвасталась подросшими сыновьями instagram.com/alyoshasinger/

Так, на личной страничке в соцсети Alyosha поделилась снимком, на котором запечатлены заметно подросшие сыновья артистки и лидера группы "Антитела" Тараса Тополи: 5-летний Роман и 2-летний Марк. "Веселые будни с маленькими феромонами", — прокомментировала фото с детьми Alyosha. Напоминаем, что беременная Светлана Лобода поделилась секретами красоты, которые можно узнать по ссылке.

Гиржева Кира