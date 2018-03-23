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Селин Дион сообщила о проблемах со здоровьем

Комментариев: 3
Певица Селин Дион отменила ближайшие концерты.
Селин Дион о проблемах со здоровьем
Селин Дион о проблемах со здоровьем
gettyimages.com

Знаменитая во всем мире Селин Дион поделилась со своими поклонниками плохой новостью. Певица рассказала, что она себя плохо чувствует.

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Об этом Селин Дион сообщила на своей странице в Facebook. Она попросила извинения у своих поклонников, и тех, кто уже купил билет на ее шоу.

Единственное, Селин Дион не решилась называть что именно ее беспокоит.

Судя по словам певицы, она не сможет выступать до конца мая.

Последнее время мне решительно не везет. Я так мечтала о предстоящих шоу… Не могу поверить, что все так обернулось. Приношу свои глубочайшие извинения всем, кто собирался приехать на мои концерты в Лас-Вегас. Мне очень жаль, что пришлось так поступить.

К слову, после смерти мужа Селин Дион ринулась в работу. Она почти сразу вышла на сцену. Как она призналась, супруг ее просил не покидать сцену.

Напомним, что Оля Полякова рассказала о личной потере. Певица Оля Полякова призывает следить за своим здоровьем.

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Теги: Селин Дион, проблемы со здоровьем, концерты, отмена
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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бе ме  (аноним)  23.03.2018, 16:09
Оценка:  0
бе ме
Писдит сука жидовская... Бабосы с лохов уже собрала за концерты, а работать не хочется. вот и прикинулась больной чтобы бабло не возвращать)))
pусский  (аноним)  23.03.2018, 15:47
Оценка:  0
pусский
Пускай вынет затычку из жопы и пердит на здоровье! Гы-гы-гы!
гость  (аноним)  23.03.2018, 15:39
Оценка:  +1
гость
Это плохо( Выздоравливай Селин.
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