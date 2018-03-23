Селин Дион сообщила о проблемах со здоровьем

Певица Селин Дион отменила ближайшие концерты.

Знаменитая во всем мире Селин Дион поделилась со своими поклонниками плохой новостью. Певица рассказала, что она себя плохо чувствует.

Читайте также: Певица My Ree рассказала о своем счастье

Об этом Селин Дион сообщила на своей странице в Facebook. Она попросила извинения у своих поклонников, и тех, кто уже купил билет на ее шоу.

Единственное, Селин Дион не решилась называть что именно ее беспокоит.

Судя по словам певицы, она не сможет выступать до конца мая.

Последнее время мне решительно не везет. Я так мечтала о предстоящих шоу… Не могу поверить, что все так обернулось. Приношу свои глубочайшие извинения всем, кто собирался приехать на мои концерты в Лас-Вегас. Мне очень жаль, что пришлось так поступить.

К слову, после смерти мужа Селин Дион ринулась в работу. Она почти сразу вышла на сцену. Как она призналась, супруг ее просил не покидать сцену.

Напомним, что Оля Полякова рассказала о личной потере. Певица Оля Полякова призывает следить за своим здоровьем.