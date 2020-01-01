Звезда детектива "Отважные" рассказал о своей жене, которая младше его на 18 лет .

Вячеслав Василюк искал любовь 20 лет и не жалеет об этом Пресс-служба

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Популярный украинский актер Вячеслав Василюк сыграл роль полковника Кириченко в новой 40-серийной детективной драме “Отважные“, первые серии которой канал “Украина“ покажет в понедельник, 6 апреля, в 18:00. На съемочной площадке актер поведал о нюансах картины и рассказал о личном.

Сериал поднимает тему домашнего насилия. Это большая проблема во всем мире. Как вы думаете, в Украине нужно об этом говорить? Может, наши зрители не готовы к таким серьезным вопросам?

Конечно, эта тема очень актуальна. Потому что борьба с домашним насилием — это, возможно, каждое второе дело в полиции. Семейные отношения, насилие над женщинами и детьми – это будет актуально. Эти бытовые дела раскрываются не всегда быстро. У нас справедливое, демократическое государство, поэтому судьи, полиция очень подробно расследуют такие кейсы. То, что сериал разоблачает и показывает их – очень правильно.

Вячеслав Василюк искал любовь 20 лет и не жалеет об этом Пресс-служба

Как вы считаете, украиноязычный 40-серийный проект – это большой прорыв для нашего кино? Как часто вы играете в украиноязычных проектах?

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Сейчас довольно часто. Я вообще был «за» украинский язык в наших проектах, «за» украинские сериалы. Это действительно большой прорыв и наше достижение. Благодаря нашей власти и нашей стране. Чем больше денег мы будем вкладывать в украинское кино, тем лучше. Сейчас очень много украиноязычных актеров. Я рад, что мы снимаем и большое кино на украинском языке, и сериалы для телевидения. Думаю, что в будущем и Министерство культуры, и Госкино будут вкладывать больше денег в украинское кино и оно будет расширяться. Это большой успех!

Вячеслав Василюк искал любовь 20 лет и не жалеет об этом Пресс-служба

В театре вас можно увидеть?

Да, я до сих пор работаю в театре юного зрителя на Липках. Но, конечно, больше внимания я уделяю кино. Не против, если меня будут приглашать и в другие театры, на антрепризы, я с удовольствием работаю с талантливыми театральными режиссерами.

У каждого человека есть какие-то увлечения. Чем вы занимаетесь в свободное время?

Сейчас снимают много фильмов, где нужен английский язык, итальянский, испанский, польский. Я пошел на курсы немецкого языка, когда-то я его изучал и сейчас очень упорно работаю над этим, чтобы дальше развиваться в актерской профессии и сниматься не только в Украине, но и, например, в Германии. Английский я немного знаю, потому что жил в Америке почти полгода. У меня была цель не только попробовать стать актером в США, но и посмотреть, как живут люди. Очень тяжело было найти себя в актерской профессии, потому что без разрешения на работу и совершенного знания языка я ничего не достиг. Наш диплом, к сожалению, не очень котируется за рубежом, поэтому там я должен был получил разрешение на работу, а это довольно долго, потом грин-карта, и уже тогда потихоньку учиться, заканчивать какую-то театральную студию или курсы, дальше вступать в Гильдию американских актеров и там, возможно, я бы получил роль. Но нужно совершенное владение английским языком. К сожалению, я работал и путешествовал там недолго. Должен был и хотел там остаться дольше, но в семье сложились так обстоятельства, что я должен вернуться. Тем не менее, не теряю надежды еще поехать в Америку.

Вячеслав Василюк искал любовь 20 лет и не жалеет об этом Пресс-служба

Вы проходили какие-то кастинги в зарубежные проекты?

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В Америке кастинги не проходил, потому что даже чтобы меня пригласили на него, требуется разрешение на работу. В Сан-Франциско был русский театр, я попытался устроиться туда, они были готовы меня взять, если бы я опять же имел разрешение на работу. В Америке все законопослушные граждане, они боятся иммиграционной службы, поэтому там все очень строго. Был период, когда мы дружили с Россией, я работал в Москве 2 года. Там кастинги немного отличаются - представьте себе, из всего бывшего Советского Союза съезжаются в Москву. Там не так, как у нас, когда тебя вызывают на определенное время. Там ты приезжаешь, берешь талончик, занимаешь очередь. Например, приезжаешь за час до начала кастинга, а уже 30 человек перед тобой. Так по 100-200 человек вызвали, если это какой-то зарубежный проект. А если обычный, то ты должен быть или в каком-то актерском агентстве, или должен иметь агента. Без этого в России не работают. Только тогда тебя будут звать на роли, ты сможешь работать и иметь успех.

У вас с женой довольно большая разница в возрасте - 18 лет. Что она привнесла в вашу жизнь?

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Она меня всегда поддерживает. Бывают периоды, когда нет работы, тебя долго не приглашают на кастинги, не дают роли, особенно январь-февраль - это очень трудное время для актера, когда продюсеры делают новые бюджеты, пересматривают сценарии. Кино примерно просыпается с марта. Жена всегда говорит: «Слав, не волнуйся, все будет нормально. Пока ты дома, давай посмотрим хорошее кино или развеемся, поедем в другой город, сходим в театр». Мы 4-5 раз в месяц ходим с женой в театр, смотрим новые постановки. Это большая поддержка. В быту у нас вообще нет проблем. Почему такая большая разница? Возможно, я искал ее так долго - 20 лет, чтобы найти именно такую ​​жену, с которой мы так сходимся. Когда-то мой педагог говорил, что любовь - это как 2 половинки яблочка, если они совпадают, то вы одно целое, а если нет, то оно гниет, и тогда надо либо начинать жизнь с начала, или мучиться дальше. Ну, лучше начать с начала.

Вячеслав Василюк искал любовь 20 лет и не жалеет об этом Пресс-служба

Нередко актеры верят в суеверия. Есть ли у вас такие моменты?

Некоторые режиссеры, пока снимают фильм, вообще не бреются - есть такая примета, чтобы съемки прошли успешно. У меня есть небольшой предрассудок - когда работал в театре, и текст на сцене «падал», то садился на него своей пятой точкой, чтобы больше не забывать слова. Также нельзя кулисы руками трогать, семечки в театре есть, мол роль не удастся. Есть несколько предрассудков. Я очень боюсь забыть текст. В фильме «Однажды в ... Голливуде» есть сцена, где герой Ди Каприо забывает текст на съемочной площадке. Как он себя потом за это корил, закрывшись в вагончике! Думаю, каждый актер делает так же, если, конечно, он ценит себя и свою работу и не может упасть, как говорится, ниже своего достоинства. Возможно, я тоже из таких актеров, когда забыл текст, потом вспомнил, но уже в вагончике упрекал себя: «Боже, ты же профессиональный актер, ты не можешь забывать, соберись, ты не ведь не тряпка! У тебя же высшее образование, ты работал в театре, у тебя 20 лет опыта в кино». И все же, думаю, большая часть именно таких актеров, потом наедине упрекают себя.

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