Тигран Мартиросян: "Я ассоциирую себя с игроком, сидящим за шахматной доской"
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Известный украинский телеведущий и журналист Тигран Мартиросян работает на телевидении с 16 лет. Зрители знают его как профессионала своего дела. В шоу “Без краватки“ на канале НЛО TV Тигран раскрылся с другой стороны. Ведущей Иванне Онуфрийчук он рассказал о профессиях, в которых хочет попробовать себя в следующей жизни, и игре в КВН.
Тигране, ти переїхав з сім’єю в Україну майже одразу після народження з Вірменії. Підтримаєш зв’язки з родичами в Вірменії?
Поддерживаю. Хотелось бы еще чаще ездить в Ереван, где живут мои родственники. Сейчас из-за работы, а в студенческие годы из-за учебы не получалось бывать там хотя бы несколько раз в год.
В шкільні роки ти грав у КВН. За що ти відповідав в команді?
Мы играли в школьные годы в КВН, и у нас была достаточно необычная на то время команда – она состояла всего из трех человек. Мне с моими друзьями приходилось отвечать за все: и за написание шуток, и за презентацию всего на сцене, и за уборку помещений после репетиций. У нас не было фронтмена, поэтому мы пропорционально делили ответственность за работу и ту славу в коридорах школы, которую мы получали после выступлений.
Коли ти вже працював на ТБ, ти обрав навчання в льотній академії. Чому обрав авіаційний, а не театральний чи лінгвістичний виш?
На самом деле это легендарный вуз еще со времен СССР. Но уже спустя год я переехал в Киев и доучивался между двумя городами.
Ти на телебаченні 16 років. Ніколи не шкодував, що обрав цей шлях?
Конечно, нет. Но мне еще очень близка работа авиационного диспетчера. Еще я очень люблю футбол и иногда думаю, может из меня бы получился хороший футболист или футбольный тренер. Хотя то поприще, где я сейчас себя реализовую, мне ближе.
Розкажи про свій новий етап у кар’єрі – роботу на каналі “Україна 24“?
Этот этап начался не так давно. Я получил предложение от руководства медиа группы “Украина“ присоединится к команде и заниматься информационно-аналитическим вещанием. Сейчас мы готовим несколько больших проектов, которые дадут о себе знать. Не хочу приоткрывать завесу тайны, но, думаю, это будет грандиозно и фундаментально.
Наскільки легко тобі вдається формулювати запитання та ставити їх гостям у студії?
Это моя работа, я живу этим уже большое количество лет. Это как спросить у футболиста: “Как тебе удается отдавать точную передачу?“.
В тебе виходить так само швидко відповідати на запитання?
Нет, скорее для меня непривычнее отвечать. Потому что в 90% случаев я задаю вопросы, а не отвечаю на них.
“Еней був парубок моторний“… а ти?
Если “моторний“ в хорошем смысле, то тогда и я хотел бы быть как Эней.
Чим ти кращий за сина маминої подруги?
Нечем. Я могу только наследовать его.
У тебе бували ситуації, за які тобі було соромно?
Если говорить о профессии, то у меня бывали ситуации, когда твой собеседник несет откровенную чепуху, то внутри закрадывалось желание по-другому прервать его политический спич. Но, конечно, до этого не доходило.
Оціни своє почуття гумору по 10-бальній шкалі?
Трудно о себе судить. Хочется верить, что у меня нет проблем с чувством юмора.
Бувають колишні КВН-щики?
Да, я тому пример.
З якою шаховою фігурою ти себе асоціюєш?
Я ассоциирую себя с игроком, сидящим за шахматной доской.
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