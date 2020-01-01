Читай интервью украинского телеведущего и журналиста Тиграна Мартиросяна для шоу “Без краватки“.

Тигран Мартиросян: "Я ассоциирую себя с игроком, сидящим за шахматной доской" Пресс-служба

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Известный украинский телеведущий и журналист Тигран Мартиросян работает на телевидении с 16 лет. Зрители знают его как профессионала своего дела. В шоу “Без краватки“ на канале НЛО TV Тигран раскрылся с другой стороны. Ведущей Иванне Онуфрийчук он рассказал о профессиях, в которых хочет попробовать себя в следующей жизни, и игре в КВН.

Тигране, ти переїхав з сім’єю в Україну майже одразу після народження з Вірменії. Підтримаєш зв’язки з родичами в Вірменії?

Поддерживаю. Хотелось бы еще чаще ездить в Ереван, где живут мои родственники. Сейчас из-за работы, а в студенческие годы из-за учебы не получалось бывать там хотя бы несколько раз в год.

В шкільні роки ти грав у КВН. За що ти відповідав в команді?

Мы играли в школьные годы в КВН, и у нас была достаточно необычная на то время команда – она состояла всего из трех человек. Мне с моими друзьями приходилось отвечать за все: и за написание шуток, и за презентацию всего на сцене, и за уборку помещений после репетиций. У нас не было фронтмена, поэтому мы пропорционально делили ответственность за работу и ту славу в коридорах школы, которую мы получали после выступлений.

Коли ти вже працював на ТБ, ти обрав навчання в льотній академії. Чому обрав авіаційний, а не театральний чи лінгвістичний виш?

На самом деле это легендарный вуз еще со времен СССР. Но уже спустя год я переехал в Киев и доучивался между двумя городами.

Тигран Мартиросян Пресс-служба

Ти на телебаченні 16 років. Ніколи не шкодував, що обрав цей шлях?

Конечно, нет. Но мне еще очень близка работа авиационного диспетчера. Еще я очень люблю футбол и иногда думаю, может из меня бы получился хороший футболист или футбольный тренер. Хотя то поприще, где я сейчас себя реализовую, мне ближе.

Розкажи про свій новий етап у кар’єрі – роботу на каналі “Україна 24“?

Этот этап начался не так давно. Я получил предложение от руководства медиа группы “Украина“ присоединится к команде и заниматься информационно-аналитическим вещанием. Сейчас мы готовим несколько больших проектов, которые дадут о себе знать. Не хочу приоткрывать завесу тайны, но, думаю, это будет грандиозно и фундаментально.

Наскільки легко тобі вдається формулювати запитання та ставити їх гостям у студії?

Это моя работа, я живу этим уже большое количество лет. Это как спросить у футболиста: “Как тебе удается отдавать точную передачу?“.

В тебе виходить так само швидко відповідати на запитання?

Нет, скорее для меня непривычнее отвечать. Потому что в 90% случаев я задаю вопросы, а не отвечаю на них.

“Еней був парубок моторний“… а ти?

Если “моторний“ в хорошем смысле, то тогда и я хотел бы быть как Эней.

Чим ти кращий за сина маминої подруги?

Нечем. Я могу только наследовать его.

Тигран Мартиросян Пресс-служба

У тебе бували ситуації, за які тобі було соромно?

Если говорить о профессии, то у меня бывали ситуации, когда твой собеседник несет откровенную чепуху, то внутри закрадывалось желание по-другому прервать его политический спич. Но, конечно, до этого не доходило.

Оціни своє почуття гумору по 10-бальній шкалі?

Трудно о себе судить. Хочется верить, что у меня нет проблем с чувством юмора.

Бувають колишні КВН-щики?

Да, я тому пример.

З якою шаховою фігурою ти себе асоціюєш?

Я ассоциирую себя с игроком, сидящим за шахматной доской.

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