Екатерина Кухар: "Мы не поддаемся тотальной панике из-за коронавируса"

Екатерина Кухар и Александр Стоянов рассказали о коронавирусе во Франции.

Французский тур Екатерины Кухар и Александра Стоянова подошел к завершению. За 2 месяца украинские артисты балета провели во Франции около 50 спектаклей. В этом году их гастроли начались с Китая (где они побывали на Рождество, еще до того, как объявили о коронавирусе), а после они улетели во Францию. Украинский балет благодаря инициативе Александра Стоянова посмотрели более 100 тысяч французских зрителей, которые часто своими овациями вызывали их на бис.

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Во Франции украинские артисты балета успели не только показать украинское балетное искусство, но и повидать самые экзотические и интересные места. В этом году среди таких городов были – Санари Сюр Мер, Ментон, Париж и многие другие. В интервью артисты рассказали о падении балерин, ежегодном фестивале лимонов, о коронавирусе в Европе, о том, как они сами себя берегутся от вирусов, когда и куда планируют поехать на медовый месяц и о многом другом.

Екатерина Кухар в Париже instagram.com/ekaterinakukhar_official

За 2 месяца гастролей во Франции вы дали около 50 спектаклей. Получается в среднем по одному спектаклю в день. Где вы черпаете вдохновение и жизненную энергию?

Стоянов: Жизненную энергию черпаю из движения, в которое меня приводит ежедневно моя жена (смеется). Катя мой мотиватор, она меня рано утром разбудит даже в мой единственный законный выходной – в понедельник. Еще меня заряжают зрители аплодисментами, а я взамен стараюсь подарить им эмоции и счастье, поэтому выкладываюсь максимум, люблю, когда зрители восхищены. Пока я полон жизненной энергией, я готов ее регенерировать и ею делиться.

Кухар: Как правило, мне хватает суток для восстановления, дома с семьей, без телевизора и социальных сетей. Если есть возможность куда-то выехать прекрасно, если нет, ничего страшного. Мне помогают восстанавливаться природные стихии: свежий воздух, прогулка с детьми, солнечные лучи, морской бриз или ванная дома при свечах и с красным вином. Также для меня отдых – смена деятельности. Поэтому, например, чтение книг – настоящий релакс и перезагрузка. Я черпаю свое вдохновение и в своем муже, у которого безграничная энергия, он для меня вечный двигатель.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов во Франции instagram.com/stoianov_aleksandr

Как долго вам приходится восстанавливать силы после таких насыщенных гастролей?

Кухар: По-разному, но в этот раз мы вот только вчера прилетели из гастролей во Франции и сегодня уже поехали в Ровно танцевать "Кармен-сюиту", а потом у нас Львов, Хмельницкий, Чернигов… и так каждый день расписан.

Как вы относитесь к эпидемии коронавируса в мире?

Кухар: Конечно мне, как и многим другим жителям Земли это не нравится, но я считаю, что в нашей стране есть огромное количество заболеваний от которых ежедневно уже умирают люди, например, у нас в Украине по статистике 12 человек каждый день умирает от туберкулеза и все молчат. Но из-за паники в связи с коронавирусом, о туберкулезе и многих других проблемах никто не говорит. Мы заметили в Париже, что именно очень много азиатов ходили в масках, а ты не понимаешь, они уже заболели или боятся заболеть. Я считаю, что уже если одевать маску с целью защиты, нужно одевать респираторную маску, которые не дают возможности вирусу заражать других.

Как планируете обезопасить себя и детей?

Кухар: Мы планируем соблюдать средства гигиены, стараемся не водить детей в людные места. Поддерживаем иммунную систему. Пьем теплые напитки с медом, имбирем, корнем женьшеня и другими травами. Конечно, немало важны средства гигиены: мытье рук по приходу домой, а также мы, например, промываем даже ноздревые пазухи мыльным раствором, потому что коронавирус – это воздушно-капельная инфекция.

Екатерина Кухар во Франции instagram.com/ekaterinakukhar_official

Не страшно ли гастролировать по Европе? Не возникало у вас желания отменить последние выступления?

Кухар: Мне сейчас часто задают этот вопрос. Я по жизни паникерша, но мой муж в меня вселяет веру в то, что чему быть, того не миновать. Нужно настраиваться на позитив. Если судьбой предназначено человеку жить долго и счастливо, то он будет жить долго и счастливо. Жизнь непредсказуемая. Мы никогда не сможем познать все тайны бытия и мира. Стоянов: Самое сложное испытание и борьба для человека – это преодолеть собственные страхи. Многое зависит от того, как сам себя человек настроил. Какую он дал себе установку.

Очень скоро вам наконец-то подвернется возможность отправиться на отдых лишь вдвоем, без детей, своеобразный медовый месяц в Тайланде. Почему выбрали именно эту страну?

Кухар: Недавно из Тайланда вернулись наши знакомые и были в восторге. Они так увлекательно рассказывали о своем отдыхе и об этой стране, что мы решили сделать недельный перерыв. Мы же заслужили отдых, а там мне кажется идеально: тепло, великолепная природа и мы еще никогда в Тайланде небыли.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов во Франции instagram.com/ekaterinakukhar_official

Что в плане мероприятий: ленивое загорание на пляже, или экспресс-забег по местным достопримечательностям?

Стоянов: У нас насыщенная романтическая программа. Мы будем жить на Пхи Пхи, чтобы увидеть самые потрясающие закаты, много купаться, гулять по островам, устроим себе сноркелинг, и обязательно покормим слонов и обезьян.

Напомним, ранее Екатерина Кухар показала редкие фото без макияжа.

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