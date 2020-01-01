Кирилл Рубцов: "Жизнь без любви - это мучение"
Читай также: “Я бы так не поступила“: Дарья Егоркина рассказала о своей героине в “Карпатском рейнджере“
Известный актер Кирилл Рубцов снялся в новой 16-серийной детективной мелодраме «Исчезающие следы», премьера которой состоится в понедельник, 17 февраля, в 21:00 на телеканале «Украина». Накануне премьеры Кирилл рассказал о новом сериале и поделился интересными подробностями личной жизни.
Кирилл, расскажите о вашей роли в новом проекте «Исчезающие следы» канала «Украина».
Это фильм о судьбах, переплетенных в одной истории, достаточно сложной криминальной и мне понравился этот сценарий тем, что персонажи очень разные. Там нет хороших и нет плохих – все совершают ошибки…
Ваш путь в актерство был от скальпеля до сцены, как так получилось?
У меня среднее медицинское образование – закончил с красным дипломом, мне было достаточно легко учится…
А почему же тогда не продолжили развитие в этой сфере и стали актером?
Я поступил на первый курс в мединститут, но бросил, потому что мне очень хотелось вернуться к своей мечте. Я же сделал для своей мамы, которая видела меня в медицине, все что мог – даже 2 года проработал ассистентом в операционной. Но потом понял, что нужно осуществлять и свои мечты.
Как отреагировала ваша мама?
Она ни разу не была на спектакле… и уже не побывает – она недавно умерла. А вот в кино она нормально меня воспринимала, а в театр не ходила – не хотела. Видимо, как-то всё-таки ей было обидно, что я не продолжил развиваться в медицине.
Как-то в интервью вы сказали, что не отвечаете поклонникам в социальных сетях и не устраиваете фан-встречи. Почему?
У меня просто было несколько встреч, на которых я понял, что люди разговаривают в этот момент не со мной – они не видят в тебе человека, а я же в жизни другой, не такой, как на экране. Но они не могут преодолеть этот барьер.
А вы понимаете, какой это удар для женщин, которые от вас фанатеют? Не боитесь ли вы таким образом потерять их любовь?
Если ты любишь по-настоящему или чем-то увлечен, ты не можешь ничего требовать взамен. Моя задача в том, чтобы что-то донести до зрителя и как-то повлиять на него – вырвать из жизни, в которой мы сейчас.
Вы достаточно скрытный человек. Не открываете подробности личной жизни, словом не обмолвились о любимой женщине… скажите, вы до сих пор любите того человека, о котором как-то рассказывали?
Это давно было – всё меняется. У меня был период, когда не возникало этого чувства, скажу честно – это мучение!
Для вас важно, чтобы избранница была представителем вашей профессии?
Я был женат очень давно на актрисе, мы как-то через год уже расстались. Может быть, это просто мой неудачный опыт сказывается, не знаю, но мне кажется, что, когда люди из разных полюсов, это еще более интересно, к тому же они могут узнавать что-то новое и дополнять друг друга.
А сейчас вы любите?
Да.
Это здорово! А еще вы мечтали о большой дружной семье, как с этой мечтой у вас?
Пока на стадии строительства дома, но это уже неплохо, да? Ну, если дом практически построен, остается посадить дерево и родить сына, и это было бы здорово!
Кирилл, вы недавно сказали интересную цитату «все, что ты пытаешься удержать, обязательно уйдет от тебя», это о личном? Поделитесь с нами.
Я много читаю эзотерики и знаю, что существуют такие законы в жизни, например, то, что мы больше всего хотим притянуть – от нас уходит и наоборот. Всегда, если ты хочешь чего-то добиться, нужно сделать всё возможное для этого и отпустить, тогда это придёт. Нужно отойти немного назад, дав воздух, а когда ты вцепляешься – это пугает.
Ранее Vlad Darwin рассказал о любви и творчестве.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил