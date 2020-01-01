Кирилл Рубцов: "Жизнь без любви - это мучение"

Звезда мелодрамы "Исчезающие следы" откровенно рассказал о личной жизни.

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Известный актер Кирилл Рубцов снялся в новой 16-серийной детективной мелодраме «Исчезающие следы», премьера которой состоится в понедельник, 17 февраля, в 21:00 на телеканале «Украина». Накануне премьеры Кирилл рассказал о новом сериале и поделился интересными подробностями личной жизни.

Кирилл, расскажите о вашей роли в новом проекте «Исчезающие следы» канала «Украина».

Это фильм о судьбах, переплетенных в одной истории, достаточно сложной криминальной и мне понравился этот сценарий тем, что персонажи очень разные. Там нет хороших и нет плохих – все совершают ошибки…

Ваш путь в актерство был от скальпеля до сцены, как так получилось?

У меня среднее медицинское образование – закончил с красным дипломом, мне было достаточно легко учится…

Кирилл Рубцов Пресс-служба

А почему же тогда не продолжили развитие в этой сфере и стали актером?

Я поступил на первый курс в мединститут, но бросил, потому что мне очень хотелось вернуться к своей мечте. Я же сделал для своей мамы, которая видела меня в медицине, все что мог – даже 2 года проработал ассистентом в операционной. Но потом понял, что нужно осуществлять и свои мечты.

Как отреагировала ваша мама?

Она ни разу не была на спектакле… и уже не побывает – она недавно умерла. А вот в кино она нормально меня воспринимала, а в театр не ходила – не хотела. Видимо, как-то всё-таки ей было обидно, что я не продолжил развиваться в медицине.

Как-то в интервью вы сказали, что не отвечаете поклонникам в социальных сетях и не устраиваете фан-встречи. Почему?

У меня просто было несколько встреч, на которых я понял, что люди разговаривают в этот момент не со мной – они не видят в тебе человека, а я же в жизни другой, не такой, как на экране. Но они не могут преодолеть этот барьер.

А вы понимаете, какой это удар для женщин, которые от вас фанатеют? Не боитесь ли вы таким образом потерять их любовь?

Если ты любишь по-настоящему или чем-то увлечен, ты не можешь ничего требовать взамен. Моя задача в том, чтобы что-то донести до зрителя и как-то повлиять на него – вырвать из жизни, в которой мы сейчас.

Вы достаточно скрытный человек. Не открываете подробности личной жизни, словом не обмолвились о любимой женщине… скажите, вы до сих пор любите того человека, о котором как-то рассказывали?

Это давно было – всё меняется. У меня был период, когда не возникало этого чувства, скажу честно – это мучение!

Для вас важно, чтобы избранница была представителем вашей профессии?

Я был женат очень давно на актрисе, мы как-то через год уже расстались. Может быть, это просто мой неудачный опыт сказывается, не знаю, но мне кажется, что, когда люди из разных полюсов, это еще более интересно, к тому же они могут узнавать что-то новое и дополнять друг друга.

Кирилл Рубцов Пресс-служба

А сейчас вы любите?

Да.

Это здорово! А еще вы мечтали о большой дружной семье, как с этой мечтой у вас?

Пока на стадии строительства дома, но это уже неплохо, да? Ну, если дом практически построен, остается посадить дерево и родить сына, и это было бы здорово!

Кирилл, вы недавно сказали интересную цитату «все, что ты пытаешься удержать, обязательно уйдет от тебя», это о личном? Поделитесь с нами.

Я много читаю эзотерики и знаю, что существуют такие законы в жизни, например, то, что мы больше всего хотим притянуть – от нас уходит и наоборот. Всегда, если ты хочешь чего-то добиться, нужно сделать всё возможное для этого и отпустить, тогда это придёт. Нужно отойти немного назад, дав воздух, а когда ты вцепляешься – это пугает.

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