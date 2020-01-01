Актриса поделилась подробностями нового сериала на 2+2 и рассказала, как ей работалось в детективном экшене о карпатском шерифе.

"Я бы так не поступила": Дарья Егоркина рассказала о своей героине в "Карпатском рейнджере" Пресс-служба

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24 февраля в Украине появится настоящий рейнджер! На канале 2+2 стартует экшн-детектив “Карпатский рейнджер“, в котором одну из главных ролей сыграла актриса Дарья Егоркина. Ее героиня Катя – терапевт в маленьком приграничном городке, женственная и своенравная девушка, судьба которой круто меняется с появлением нового шерифа из Канады Пола Гордийчака. Из врача местной больницы Катя превращается в опытного судмедэксперта, ловко раскрывая запутанные дела и влюбляя в себя харизматичного канадца.

"Я бы так не поступила": Дарья Егоркина рассказала о своей героине в "Карпатском рейнджере" Пресс-служба

Опасны ли трюковые сцены, кто она – сильная женщина, и что актриса хочет изменить в себе – Дарья Егоркина рассказала в интервью для Ivona.

Дарья, кто ваша героиня?

Катерина – акушер и терапевт в маленьком карпатском городке. Она авантюрная, целеустремленная и добивается поставленных целей. Хотя в ее жизни не все было гладко, она уверенно преодолевает трудности. Я очень хочу быть такой же сильной, как она. А еще мне импонирует то, как она бросается стать судмедэкспертом, как влюбляется в это безумно непростое дело. Хотя вначале ей эта затея была не по душе. Новый шериф приграничного городка, канадец Пол Гордийчак, втянул Катю в расследования против ее воли, и как оказалось, не промахнулся – она отменный специалист. А поработав с ней, Пол открывает в ней самое главное – она очаровательная, добрая девушка.

"Я бы так не поступила": Дарья Егоркина рассказала о своей героине в "Карпатском рейнджере" Пресс-служба

По вашему мнению, какая же она, сильная женщина?

Та, которая умеет самостоятельно преодолевать трудности. Но в нужный момент рядом с сильным мужчиной может быть мягкой и ранимой, если этого требует обстоятельства.

"Я бы так не поступила": Дарья Егоркина рассказала о своей героине в "Карпатском рейнджере" Пресс-служба

У вашей героини есть секреты, которые она до последнего пытается скрыть. Вы бы могли утаивать что-то от любимого?

Наверное, я бы так не поступила. По сюжету Катя до последнего хранит тайну, даже когда их отношения с Полом заходят слишком далеко. В жизни такие поступки приводят к негативным последствиям. Если ты доверяешь человеку, любишь его, то лучше сказать все сразу, иначе вас ждет один финал – разочарование и расставание.

"Я бы так не поступила": Дарья Егоркина рассказала о своей героине в "Карпатском рейнджере" Пресс-служба

Как Вам работалось с Артемием Егоровым, который и сыграл канадского шерифа?

Хотя я знаю Артемия уже очень давно, именно благодаря «Карпатскому рейнджеру» он раскрылся для меня по-новому. У меня к нему только теплые чувства. Он достаточно закрытый человек и избирателен к людям, но для меня Артемий крутой партнер и собеседник.

"Я бы так не поступила": Дарья Егоркина рассказала о своей героине в "Карпатском рейнджере" Пресс-служба

В сериале достаточно много перестрелок, драк и экшена. А вам достались какие-то динамичные сцены?

Конечно! Мы с Дарьей Плахтий стреляли из пулемета Второй мировой войны, мою героиню похищали, и во всех этих сценах я на каблуках и в платье. В горах – это тот еще экстрим. (смеется) Кстати, в сцене с моим похищением произошел небольшой казус. По сценарию Катя поднимается по деревянной лестнице, похититель ловит ее за ногу, и она ударяется лбом об лестницу. Вроде как все понятно, каскадеры выставили трюк, мы отрепетировали, и давай снимать. Отсняли несколько дублей, режиссер говорит: «Все хорошо, но немного видно, что ты ударяешься понарошку». Когда снимали еще один дубль, я пыталась выложится на максимум, чтобы все было правдоподобно на сто процентов, но немного не рассчитала сил и ударилась лбом об лестницу. Вот тут уж была правда жизни! Но сцена шла дальше, я продолжала сражаться, по сюжету Катя ранит похитителя ручкой в ногу, что я и сделала, аккуратно, правдоподобно и не навредив партнеру. Сцену отсняли, надеюсь, получилось красочно.

"Я бы так не поступила": Дарья Егоркина рассказала о своей героине в "Карпатском рейнджере" Пресс-служба

Какая Дарья Егоркина в жизни? Есть ли у вас какие-то недостатки?

Нет у меня недостатков! (смеется) Как и у всех, у меня есть свои плюсы и минусы. Часто могу что-то начать, но быстро к этому остыть и оставить. Это касается только повседневной жизни, работе я отдаюсь полностью. Еще безумно хочу открыть свою яркую, экспрессивную, эмоциональную сторону. Мои близкие знают, что я человек-эмоция, но, когда нахожусь в коллективе, я скромная, положительная, воспитанная, не нарушающая границ и правил. А в душе ведь я бунтарка! Надеюсь, вскоре раскрою и эту сторону, пора бы, все-таки мне уже 30 лет. Хочется быть человеком-фейерверком, да так, чтобы и себе, и окружающим в удовольствие. Вот в «Карпатском рейнджере» свой огонь и азарт я все-таки показала!

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