Влад Яма о танцах, жене и втором ребенке

Читайте интервью известного хореографа для шоу "Без краватки".

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Влад Яма - известный украинский танцовщик и телеведущий. В гостях у Ивонны Онуфрийчук на шоу “Без галстука“ на канале НЛО TV он рассказал, был ли у него роман с Натальей Могилевской и чем он займется, когда наконец-то “натанцюется“.

Влад, ты как-то рассказывал, что можешь напиться с друзьями, с которыми ты жил в общежитии. А при каких обстоятельствах ты себе можешь позволить напиться?

Это может быть просто выходной (смеется). Я сейчас пытаюсь вспомнить, когда это было последний раз, но не могу.

Какой твой любимый алкогольный напиток?

Пиво. Но обычно это один бокал с какой-то вкусной едой на отдыхе.

Обычно, у любителей пива есть животик...

Можно его любить (как я), а можно просто пить постоянно. Возможно, я люблю его как никто, но не пью так часто, как хотелось бы.

В детстве ты мечтал стать водителем хлебовозки. В 9-м классе ты выбирал между танцами и юриспруденцией. Что стало определяющим фактором, почему ты остановился на танцах?

В 8-м классе я ходил на факультатив по правоведению, и выиграл олимпиаду. Тогда я понял, что из этого может что-то получиться, но танцы победили. Я просто решил прислушаться к себе и понял, чего я хочу. Я подумал о том, каким я себя вижу через 10 лет. Я хочу в суде защищать или обвинять кого-то? Или я хочу преподавать танцы? И здесь все стало ясно.

Откуда появилась эта любовь к танцам?

Говорят, что мой дед в селе работал в доме культуры. Он играл на гармошке и одновременно танцевал. Также он был бритоголовым. Говорят, что в селе он был звездой.

Заниматься танцами в твоем детстве было немодным. И ты неоднократно говорил, что тебе приходилось получать “по носу“. От кого ты получал?

От ребят, сверстников во дворе. Мне нечасто удавалось защититься и я бежал... на танцы (смеется).

Ты сделал предложение своей будущей жене только через 7 лет после начала отношений. Ты считал, что это плохо для твоей карьеры на ТВ или были какие-то другие причины?

В том числе. Но сейчас я понимаю, что ошибался. Тогда я себя уговаривал, что, возможно, я не готов. Затем, что она не готова. Затем, что мы не готовы. Сейчас это очень смешно. Именно в этом вопросе надо было (и можно было) мужчиной стать чуть раньше. Я не знаю, как моя жена это выдержала.

Какая в твоей жены была реакция на предложение?

Несмотря на то, что уже прошло 7 лет после начала отношений, не думаю, что она сильно удивилась. Она мне потом сказала, что уже начала терять надежду. Но потому, что мы встречали Новый год вместе, она еще надеялась. Девушка сказала “я подумаю“, но через несколько минут со слезами на глазах сказала “да“.

Ты волновался?

Да, очень. Я даже не ожидал от себя, что буду настолько взволнованным.

Где гуляли свадьбу?

На корабле в Киеве. Всех гостей (было около 40 человек) мы загнали на корабль. Это все были наши ценные люди. Мы оставили всех гостей на корабле, а сами на полчаса отъехали, чтобы сделать фотосессию. И здесь корабль начал отплывать, началась небольшая паника. Затем начался дождь с ураганом. И мы на маленькой лодке плыли навстречу этому кораблю.

Что изменилось в твоей жизни после того, как ты стал отцом?

Я стал настоящим мужчиной. После рождения сына ты начинаешь себя чувствовать совершенно иначе. Мне понравилось с первой секунды: ответственность и взрослость появились.

Ты неоднократно говорил, что хочешь второго ребенка - девочку. Если это будет мальчик, будете планировать третьего ребенка?

Не уверен (смеется). Пока не появился сын, я был уверен, что хочу четверых детей. А потом появился он и мне начало казаться, что 2,5 будет нормально.

Недавно в эфире шоу “Танцы со звездами“ ты признался, что у вас с Натальей Могилевской тоже был роман. Почему вы это скрывали?

На самом деле, цитату, где я об этом говорил, немного сократили. Я ответил: “Есть у нас роман? Да“. И вот тут пауза, а потом я добавил:“Был в румбе, пасодобле и ча-ча-ча“. Вторую часть вырезали и это был сюрприз для меня в эфире. Поэтому надо всегда думать, что ты говоришь и какие ты делаешь паузы. На самом деле, романа не было.

Чем ты займешься, когда наконец натанцюешся?

Пойду в душ.

Ранее Влад Яма показал редкое фото с сыном Леоном.

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