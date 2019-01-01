Интервью с популярным ведущим - о работе, хобби, внешности, и многом другом.

Алексей Суханов: "Я восхищаюсь смелостью наших героев" Пресс-служба

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Уже 7 лет популярный телеведущий Алексей Суханов помогает героям ток-шоу “Говорить Україна“ на канале "Украина" найти правильное решение на миллионы вопросов. В эксклюзивном интервью ведущий рассказал о том, чему его научили истории зрителей, что его наполняет и почему в свои 45 отказывается от идеи пластических операций.

Алексей, в этом году ток-шоу “Говорить Україна“ отмечает 7 лет, за это время вы переслушали много разных историй, какая из них вас тронула больше всех?

Удивительная способность есть у человека – впитывать. Я думаю, что в этом смысле мне необыкновенно повезло, потому что было так много историй: от просто неимоверного ужаса, что даже в кино трудно представить – до романтичных моментов, от которых выступают слезы на глазах, хотя и от ужаса, тоже бывают слезы. Но каждая история чему-то учит и это очень здорово! А так выделить я никакую программу не могу. Хотя бы потому что это будет не очень учтиво, по отношению к зрителям, ведь наши герои приходят со своими историями и считают их в данный момент самыми главными во всем мире и это абсолютно верно. Для этого нужно иметь определенное мужество, чтобы открыться стране, и они понимают это. Это очень мужественный шаг. И я не знаю, смог бы я так. Я снимаю перед ними шляпу!

Читай также: "Танці з зірками 2019": смотреть одиннадцатый эфир Возможно вы чему-то научились благодаря героям и их историям?

Эти шоу необыкновенно важны и только чудак-человек, скажем так, может утверждать, что это попкорн, что-то желтое или «мыльная опера» – нет, это обыкновенные практикумы. Я знаю, множество примеров, когда люди выкладывают огромные деньги за подобные мастер-классы, по обучению того, как общаться с людьми, как поддерживать отношения в семье, как представлять себя, как быть добрее. А это – здесь и бесплатно, учись – не хочу. Не надо деньги выкладывать, разве что за электричество. Вот этому меня научило шоу.

Кроме карьеры телеведущего вы ещё играете в театральных постановках. Что вам ближе: драма или комедия?

Мне кажется, как и в жизни – не бывает только комедии, драмы или трагедии, – все насколько переплетено. Трагедия может стать комедией, к сожалению, это чудовищно, конечно. Вообще это всё пригранично, все очень сопряжено в этом мире. Нет ничего, чтобы было отдельно, птицы же тоже так просто не летают, для этого нужен воздух. И цветы тоже сами не растут – для этого нужна влага. Главное – глубина, потому что очень глубокая комедия может быть необыкновенной драмой и нести необыкновенный смысл.

Читай также: Как распознать темперамент человека по его поведению и мимике Расскажите о вашей роли в "Драконе". Для вас легко даются такие эксперименты, потому что зритель вас знает, как серьёзного ведущего, а там вы совсем другой?

Это не эксперименты – это я. У меня, например, есть цилиндр и я хожу в цилиндре по городу. И мне это нравится и это нравится другим, потому что сколько раз я перехожу улицу или стою, ожидая зеленый сигнал светофора, и едут люди разных возрастов и статусов – улыбаются и машут руками. Они видят что-то необычное – это же круто. Да, я так хожу в жизни, просто всему свое место и время. Было бы странно, если бы я одел чудные очки или что-то такое в своем стиле на «Говорить Україна». Но в жизни, да, я хожу и дышу воздухом. Поэтому, я себя ищу в театре, в одежде, чтобы таким образом самовыражаться и от части протестовать. Протестовать против тех рамок, которые у нас есть. Эксперименты – это я.

Пресс-служба

После “Дракона“ не задумывались над продолжением работы в этом направлении?

Я бы хотел, и вы знаете, у меня есть определенные планы, но я человек, от части суеверный и от части скроенный, из-за чего даже родители всегда обижались. Потому что, когда началась моя карьера на радио, они не знали, где я работаю. Естественно, не считаю себя профессиональным актером, я просто любитель. Хотя сыграл в полнометражном кино, двух театральных постановках и сейчас приступаю к работе над третьей. Это будет спектакль «Толик-молочник» по пьесе талантливого украинского драматурга Максима Курочкина по мотивам легендарного «Тевье-молочника» — очень глубокая вещь. Я играю самого Тевье, вернее, Толика. Это невероятно круто, но, признаюсь, боюсь сейчас что-то говорить, поскольку слишком уж серьезная роль.

Читай также: "Битва экстрасенсов": как секты разрушают жизни людей Расскажите о ваших родителях, какая у них была реакция на то, что вы стали радиоведущим?

После того как я отработал свой первый эфир, спросили: «А что это было? Что ты этим хочешь сказать?», на что я ответил: ничего не хочу этим сказать, теперь я работаю на радио. И услышал: «А почему? Хотя и так понятно». Вот и всё.

Как-то в вашем Instagram вы пошутили по поводу пластических операций. А вы могли бы, скажем, через какое-то время, прибегнуть к радикальным мерам?

Не знаю, что я буду об этом думать через 5-10 лет. Пока, я считаю, что все это мне не нужно. Я, например, перед сном встану перед зеркалом, ну или утром, и думаю: “Суханов, здесь ты себе что-то подтянешь, и чего ты добьёшься? Все равно, тем 18-летним, 25-летним, 30-летним Сухановым, который тусил, который был в этом гармоничен, которому это нравилось и, который тогда безумно нравился – ты не будешь. А если ты будешь стараться остаться там – ты будешь смешон!“. И поэтому пока – нет, я не считаю нужным делать какие-то пластические операции. Мне 45, и я чувствую себя лет на 25.

Читай также: Оля Полякова объявила войну эйджизму в популярном телешоу У вас коллекция картин, расскажите, с чего это началось? Это увлечение или уже что-то большее?

Я не знаю, началось с приобретения рисунка. И понеслась. Я этим занимаюсь уже лет 15. И сейчас, когда я смотрю на первые купленные работы, не на ту, которую самую первую купил, а следующие, думаю: "О, господи! Вот сейчас бы я такое не купил". Потому что со временем, когда твоя коллекция становится не домашней, а уже знаете ли 1,5 тысячи единиц хранения – ты начинаешь разбираться, чувствовать и понимать, что и к чему, и что это отчасти маркетинг. Это эволюционный путь, как в профессии – набираешься опыта.

Что должно быть в картине, чтобы она попала в вашу коллекцию?

Душа. Картина должна быть живой, иметь смысл, глубину и энергетику. Это должен быть отпечаток мастера – флюорографический снимок момента. Изобразительное искусство — это необыкновенно крутая вещь, когда человек здесь и сейчас оставляет на холсте, бумаге, картоне эмоцию. Глубочайший смысл может быть: и в цветовой гамме, и в технике, и в направлении искусства. Во всем может быть смысл. И только эти моменты меня могут заставить задуматься. Я не падкий на имена, потому что у меня были такие моменты, когда передо мной всемирно известный художник, но там работа, которую я не читаю – у меня нет с ней контакта и какой-то малоизвестный или вообще не известный художник, но там такая пронзительность – я выбираю второе.

Ранее мы писали, что Алексей Суханов признался, чего он боится.

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