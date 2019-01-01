Популярный ведущий честно признался о своих страхах .

"Не дай бог": Алексей Суханов признался, чего он боится пресс-служба

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Ведущий канала "Украина" Алексей Суханов в интервью программе “Ранок з Україною“ рассказал о своем страхе. Что же беспокоит мужчину, который услышал о проблемах тысяч украинцев?

Алексей Суханов является неизменным ведущим главного социального ток-шоу страны “Говорить Україна“ на канале “Украина“ уже 7 лет. За года работы он уже и не может выделить какую-то одну историю, потому что каждая влияет на него по-своему. Отвечая на вопрос, смог ли бы он когда-то стать не ведущим, а героем ток-шоу, Алексей сказал:

Не дай бог (крестится). Господи боже упаси. Я могу отработать этот грех, но только чтобы не попасть в социальное ток-шоу, – признался Алексей Суханов в программе “Ранок з Україною“.

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По словам ведущего, иногда его упрекают за то, что в определенные моменты он не может сдержаться или овладеть собой.

Действительно, я могу накричать или взорваться, – говорит ведущий канала “Украина“. – Но это не потому, что я ведущий и делаю шоу. Так я пытаюсь понять, почему все эти истории случаются в нашей жизни. Я никогда не разделяю – вот тут я ведущий, а здесь – человек.

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