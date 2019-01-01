Об этом певица заявила во время шестого выпуска юбилейного сезона Х-фактор.

Оля Полякова объявила войну эйджизму в популярном телешоу Пресс-служба

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На прошлых выходных одной из самых ярких участниц шестого выпуска шоу «Х-фактор» на СТБ стала Илона Клешнина с песней Аллы Пугачевой «Женщина, которая поет». В свои 57 лет Илона совершенно не стесняется возраста, активно занимается спортом и по-настоящему умеет радоваться жизни, чем вызвала небывалый восторг среди членов жюри. Появление женщины на сцене было настолько эффектным, что под впечатлением Полякова не только разузнала секрет вечной молодости участницы, но решила на всю страну объявить войну эйджизму.

Пресс-служба

Когда я смотрю на таких женщин, я не боюсь возраста. Вы понимаете, ведь, глядя на Илону, ничего не страшно. Я хочу на всю страну объявить войну эйджизму. Запомните, люди, сегодняшние 50 – это новые тридцать. Вы посмотрите на наших девушек за тридцать. Мы – молодые, красивые и еще очень долго собираемся такими быть, - прокомментировала певица.

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