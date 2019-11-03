"Танці з зірками 2019": смотреть одиннадцатый эфир
В воскресенье, 3 ноября, в 21:00 на телеканале “1+1“ состоялся одиннадцатый прямой эфир “Танців з зірками 2019“. В новом выпуске на паркет вернулись участники прошлых сезонов.
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Ведущей “Танців з зірками“ стала бывшая звезда проекта “Орел и Решка“ и певица Регина Тодоренко. Она встречала звездные “трио“ на балконе.
Так, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко станцевали вместе с актером Павлом Вишняковым. Вместе они воплотили на паркете историю из оперы Кармен в пасодобле.
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар станцевали самбу вместе с ведущим “Сніданку з 1+1“ Русланом Сеничкиным.
К Ксении Мишиной и Жени Коту присоединилась бывшая партнерша Жени, певица MICHELLE ANDRADE. Трио исполнило на паркете танго.
Также в новом выпуске шоу приняла экс-участница “Танців з зірками“, певица TAYANNA. В эфире “Танців“ артистка презентовала свой новый трек “До мами“.
К Владимиру Остапчуку и Илоне Гвоздевой присоединился победитель прошлого сезона Игорь Ласточкин. Трио исполнило зажигательное диско.
К Анне Ризатдиновой и Александру Прохорову присоединился грузинский бизнесмен и участник шоу “Холостяк“ Иракли Макацария. Они станцевали ча-ча-ча.
Звезда студии “Квартал 95“ Елена Кравец и Макс Леонов станцевали сальсу вместе с Юрием Ткачом.
Сюрпризом для зрителей стало долгожданное выступления победительницы “Танців з зірками 2017“, певицы Натальи Могилевской. Она снова появилась на паркете со своим первым партнером и судьей проекта Владом Ямой.
Посмотреть предыдущий десятый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.
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