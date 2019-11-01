Неожиданное признание: Сергей Бабкин хочет стать тренером "Лиги смеха"

Уже сегодня в эфире "1+1" – 1 полуфинал пятого сезона проекта "Лига Смеха".

Уже сегодня, 1 ноября, в эфире “1+1“ покажут 1 полуфинал пятого сезона проекта “Лига смеха“. В нем сыграют две команды со своими тренерами – это “Ветераны космических войск“ вместе со Станиславом Бокланом и “30+“ вместе с Гариком Бирчей. Решать судьбу, кому же достанется путевка в финал сезона, будут всего три человека – Оля Полякова, Юрий Ткач и Сергей Сивохо. Перед началом игры тренеры пожелают друг другу удачи, а Боклан с сарказмом поблагодарит Бирчу за то, что тот… донашивает за ним команду (напомним, в прошлом году именно с “30+“ играл Станислав Владимирович).

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В первом конкурсе зрители увидят фантазии команд о жизни популярных литературных героев и персонажей мультфильмов. Так, народный артист Украины Стас Боклан перевоплотится в Дон Кихота, а шоумен Гарик Бирча станет одним из участников приключений Тимона и Пумбы.

Гостем в музыкальном конкурсе станет артист и музыкант Сергей Бабкин. Накануне он поделился своими впечатлениями о проекте и неожиданно признался, что не прочь занять тренерское кресло.

“Я обожаю “Лигу смеха“ и смотрю ее вместе со своим сыном Артуром. И когда я пропускаю какую-то сильную игру в эфире, он мне потом всегда говорит об этом и показывает лучшие выступления команд уже в YouTube, – говорит Сергей Бабкин. – В этом сезоне у меня уже есть фавориты – это команда “Ветераны космических войск“. И это не потому, что в их названии присутствует слово “космос“, а я люблю все из этой тематики. Мне просто нравится их юмор, их актерская подача шуток. Также я люблю “Винницких“ и “Прозрачного гонщика“. По правде, я бы очень хотел стать тренером “Лиги смеха“! Очень! Иногда я даже представляю себя на месте кого-то из тренеров и думаю: “А вот я бы с этой командой сейчас оторвался наполную!“.

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Еще в этой игре будут пародии на популярные телепроекты – “МастерШеф“ и “Лото-Забава“, а в финале участники пустятся в пляс, демонстрируя свои хореографические способности в сочетании с юмором.

Не пропустите – начало эфира “Лиги смеха“ на “1+1“ в 20:25.

Напомним, ранее Сергей Бабкин впервые спел на концерте со своей супругой.

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