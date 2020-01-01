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Герцоги Кембриджские не пришли на свадьбу принцессы Беатрис: Названа причина

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Узнайте, почему Кейт Миддлтон и принц Уильям пропустили свадебную церемонию Беатрис Йоркской и Эдоардо Мапелли Моцци.
Герцоги Кембриджские не пришли на свадьбу принцессы Беатрис: Названа причина
Герцоги Кембриджские не пришли на свадьбу принцессы Беатрис: Названа причина
instagram.com/kensingtonroyal

В пятницу, 17 июля, в СМИ появилась информация, что внучка королевы Елизаветы II, принцесса Беатрис тайно вышла замуж. 31-летняя дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон обвенчалась с британским бизнесменом итальянского происхождения.

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Позже Букингемский дворец подтвердил новость о том, что Эдоардо и Беатрис стали мужем и женой. На официальных страницах королевской семьи в соцсетях появились первые фотографии с торжества. Невеста позировала в винтажном платье своей бабушки.

Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци
Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци
Скриншот

Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци
Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци
Скриншот

Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци
Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци
Скриншот

Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци
Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци
Скриншот

Как сообщают британские таблоиды, из-за коронавируса паре пришлось сократить список гостей. Ведь согласно ограничениям, которые действуют из-за пандемии, на свадьбах могут присутствовать не более 30 человек. Поэтому Беатрис и Эдоардо позвали на торжество только самых близких родственников. Со стороны невесты на церемонии присутствовали ее родители принц Эндрю и Сара Фергюсон, сестра Евгения со своим супругом Джеком Бруксбэнком, бабушка Елизавета II дедушка Филипп. А вот двоюродному брату Беатрис, принцу Уильяму и его жене Кейт Миддлтон пришлось пропустить праздник из-за ограничений. 

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Напомним, что о помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци стало известно 26 сентября 2019. Бракосочетание должно было состояться 29 мая 2020, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли. Непубличная свадьба пары прошла 17 июля 2020 в часовне Всех Святых в Виндзоре.

Ранее в Сети рассказали о конфузе принца Гарри на свадьбе принцессы Евгении.

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Теги: Кейт Миддлтон, Принц Уильям, принцесса Беатрис, Эдоардо Мопелли Моцци
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Источник: Ivоna bigmir)net

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