Почему герцог Сассекский испортил настроение кузине-невесте.

В Сети рассказали о конфузе принца Гарри на свадьбе принцессы Евгении GettyImages

В Сети впервые появилась информация о неприятной ситуации, которая случилась 12 октября 2018 года на свадьбе принцессы Евгении Йоркской и бизнесмена Джека Бруксбэнка.

Читай также: Меган Маркл и принц Гарри вернутся в Британию - СМИ

Как пишут британские СМИ со ссылкой на книгу журналистов Дилана Говарда и Энди Тиллета “Королевские войны“ (Royals at War) принц Гарри испортил праздник двоюродной сестре, преждевременно объявив о беременности своей жены Меган Маркл.

Такой поступок отвлек внимание от невесты. Ведь королева Елизавета II с принцем Филиппом, принц Чарльз с супругой Камиллой и герцоги Кембриджские принялись поздравлять будущих родителей прямо во время торжества Евгении и Джека.

Герцоги Сассекские на свадьбе принцессы Евгении GettyImages

В книге отмечается, что принцу Гарри было стыдно за этот конфуз. Однако, он и Меган собирались в поездку в Австралию и Новую Зеландию и другого случая рассказать семье о пополнении у них не было. Официальное объявление о беременности Меган Маркл спустя три дня после свадьбы принцессы Евгении - 15 октября 2018 года.

Напомним, ранее герцогам Сассекским не удалось зарегистрировать торговую марку, названную в честь сына.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.