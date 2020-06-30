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В Сети рассказали о конфузе принца Гарри на свадьбе принцессы Евгении

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Почему герцог Сассекский испортил настроение кузине-невесте.
В Сети рассказали о конфузе принца Гарри на свадьбе принцессы Евгении
В Сети рассказали о конфузе принца Гарри на свадьбе принцессы Евгении
GettyImages

В Сети впервые появилась информация о неприятной ситуации, которая случилась 12 октября 2018 года на свадьбе принцессы Евгении Йоркской и бизнесмена Джека Бруксбэнка.

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Как пишут британские СМИ со ссылкой на книгу журналистов Дилана Говарда и Энди Тиллета “Королевские войны“ (Royals at War) принц Гарри испортил праздник двоюродной сестре, преждевременно объявив о беременности своей жены Меган Маркл.

Такой поступок отвлек внимание от невесты. Ведь королева Елизавета II с принцем Филиппом, принц Чарльз с супругой Камиллой и герцоги Кембриджские принялись поздравлять будущих родителей прямо во время торжества Евгении и Джека. 

Герцоги Сассекские на свадьбе принцессы Евгении
Герцоги Сассекские на свадьбе принцессы Евгении
GettyImages

В книге отмечается, что принцу Гарри было стыдно за этот конфуз. Однако, он и Меган собирались в поездку в Австралию и Новую Зеландию и другого случая рассказать семье о пополнении у них не было. Официальное объявление о беременности Меган Маркл спустя три дня после свадьбы принцессы Евгении - 15 октября 2018 года.

Напомним, ранее герцогам Сассекским не удалось зарегистрировать торговую марку, названную в честь сына.

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Теги: принц Гарри, Меган Маркл, принцесса Евгения
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Источник: Ivona bigmir)net

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pусский  (аноним)  30.06.2020, 15:01
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