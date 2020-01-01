Как королева и герцог Эдинбургский выглядели в молодости.

В среду, 10 июня, супруг Елизаветы II, принц Филипп отпраздновал день рождения. Герцогу Эдинбургскому исполнилось 99 лет. Накануне праздника Букингемский дворец опубликовал новую фотографию королевской четы. Снимок был сделан в начале июня в Виндзорском замке, где Елизавета II и Филипп проводят карантин.

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Кроме того, на официальных страницах королевской семьи в соцсетях появились архивные фотографии супругов. В подборке можно увидеть кадры с общественных мероприятий и коронации. Также Дворец обнародовал милые снимки из домашнего архива королевы и ее мужа.

“Желаем герцогу Эдинбургскому счастливого дня рождения! Его Королевскому Высочеству исполняется 99 лет, и он проведет этот день с Королевой в Виндзоре“, - говорится в публикации.

Букингемский дворец опубликовал архивные фото Елизаветы II и ее мужа Скриншот

Букингемский дворец опубликовал архивные фото Елизаветы II и ее мужа Скриншот

Букингемский дворец опубликовал архивные фото Елизаветы II и ее мужа Скриншот

Букингемский дворец опубликовал архивные фото Елизаветы II и ее мужа Скриншот

Букингемский дворец опубликовал архивные фото Елизаветы II и ее мужа Скриншот

Букингемский дворец опубликовал архивные фото Елизаветы II и ее мужа Скриншот

Букингемский дворец опубликовал архивные фото Елизаветы II и ее мужа Скриншот

Букингемский дворец опубликовал архивные фото Елизаветы II и ее мужа Скриншот

Букингемский дворец опубликовал архивные фото Елизаветы II и ее мужа Скриншот

Напомним, ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новое фото с детьми.

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