Династия: Что известно, о ключевом свадебном платье 2020 года

Принцесса Беатрис отдала дань уважения своей легендарной бабушке самым трогательным способом.

В Великобритании члены королевской семьи для каждого гражданина являются едва ли не самыми близкими людьми после своих родственников. Свадьбы, официальные выходы, торжества - за каждым появлением любого “монаршего” лица наблюдают с затаившимся дыханием и упоением. Именно поэтому решение принцессы Беатрис, дочери известного секс-скандалами сына королевы Елизаветы II, связать себя брачными узами едва ли не тайно, показалось очень странным, но вполне понятным. Принц Эндрю совсем недавно был отлучен от выполнения официальных обязанностей, а его публичные появления не просто нежелательны, а невозможны. 17-го июля 31-летняя рыжеволосая невеста и ее возлюбленный - граф итальяно-английского происхождения и миллионер провели очень тихую, скромную церемонию.

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Впрочем, кадры бракосочетания девушки, которая до этого момента считалась главной холостячкой страны, облетели весь мир, и стали самым популярным запросом вчерашнего дня. И если загадочность выбранного места свадьбы и ограниченного круга родственников и друзей, присутствовавших на ней, вы не стали анализировать, то, кажется, мы знаем, что вы делали все выходные. Ivona предлагает рассмотреть поближе, как уже можно сказать сейчас, главное свадебное платье 2020 года.

Напомним, что изначально свадьба внучки королевы Елизаветы II - принцессы Беатрисы и ее жениха, аристократа и миллионера Эдоардо Мапелли Моцци, должна была состояться еще 29 мая. Можете догадаться, почему торжественная церемония бракосочетания была отложена, а в последствии и перенесена из роскошного празднования в Букингемских садах в милую и скромную церквушку Всех Святых в Роял-лодж в Виндзоре. На свадьбе присутствовали только самые близкие люди принцессы Би, в том числе королева и ее супруг - принц Филипп. Впрочем, мировая пандемия лишь сыграла на руку молодоженам, ведь на финишной прямой пафосное, безвкусное и абсолютно традиционное празднование превратилось в скромное, невероятно трогательной и очень атмосферное торжества. Подозреваем, что последующий год большинство невест будут стараться повторить не столько образ принцессы Йоркской, сколько невероятную остановку королевской свадьбы.

Свадебное платье принцессы Беатрис

Все, что известно о свадебном образе принцессы Беатрис pinterest

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Удивила принцесса Беатрис не только выбором места торжества, но и свадебным нарядом. В отличие от всех предыдущих невест, входящих в ряды королевской семьи, принцесса Йоркская принадлежит к ней по праву рождения. Видимо, поэтому девушка не чувствует необходимости пытаться удивить весь мир нестандартным дизайном или громким именем кутюрье. У Беатрис есть одно ключевое преимущество - она родственница королевы по крови, а потому имеет не только доступ, но и прямое право, пользоваться самыми роскошными реликвиями монаршей семьи. Образ, спроектированный для Елизаветы II в 1962 году Норманом Хартвеллом, приятно удивил не только в год своего рождения, но и спустя 60 лет. Беатрис не отличается сумасшедшей харизмой или невероятной красотой, но ее королевскую стать невозможно скрыть даже за самыми кэжуальными вещами. На собственной свадьбе же она блистала - в прямом и переносном смысле.

Все, что известно о свадебном образе принцессы Беатрис pinterest

Все, что известно о свадебном образе принцессы Беатрис pinterest

Тафта оттенка слоновой кости, рукава из “воздушной” органзы, невероятной красоты бюстье, инкрустированное “каплями” из бриллиантов и классический А-силуэт - винтажный образ, некогда принадлежавший легендарной бабушке Беатрис, принес внучке настоящую популярность. Не менее значимыми были и украшения, ведь принцесса появилась на собственном бракосочетании в тиаре, которая украшала голову королевы во время ее свадьбы в 1947 году. У этого украшения очень длинная и знаменитая история. Создано оно было в 1919 году ювелирным Домом Garrard, а в числе элементов аксессуара присутствовали алмазы ожерелья, принадлежавшего королеве Виктории. В августе 1936 года королева Мария подарила эту тиару своей невестке, королеве Елизавете, которая после одолжила ее своей дочери королеве Елизавета II, а позже дочь королевы, принцесса Анна, надела ее на свою свадьбу в 1973 году. Теперь пришло время принцессы Беатрис насладиться реликвиями своего прославленного Дома.

Все, что известно о свадебном образе принцессы Беатрис pinterest

Все, что известно о свадебном образе принцессы Беатрис pinterest

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Может показаться странным выбор свадебного платья принцессы Беатрис Йоркской, ведь лук не может похвастать ни громким именем дизайнера, ни ажиотажем, вызванным вокруг его стилизации. Однако, если вспомнить все предыдущие образы новобрачных из монаршей семьи, то платье принцессы Би кажется настоящим глотком свежего воздуха. Оценить его винтажный дух, трогательность украшений и плавность линий сможет не каждый, но вся его прелесть заключается в лояльности, преданности и врожденном чувстве шика. Невозможно выбрать подобный свадебный образ без упрямой уверенности в себе, а также непререкаемой любви к своей семье. Образ от Нормана Хартнелла был лишь слегка усовершенствован под требования церковного порядка, но его роскошество осталось неприкосновенным. Кажется, принцесса Беатриса доказала, что нечто старое на свадьбе еще может оказаться и самым стильным, и самым обсуждаемым, и вообще центральным героем всего торжества.

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