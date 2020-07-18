Королевская семья подтвердила свадьбу принцессы Беатрис
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31-летняя принцесса Беатрис вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли Моцци. Внучка королевы Елизаветы II и ее избранник 17 июля устроили тайную свадебную церемонию в Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре.
Позднее в Сети появились первые фотографии с этого события.
Congratulations to HRH Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi! The couple were married in a small private ceremony at the Royal Chapel of All Saints at Royal Lodge, Windsor on Friday 17th July. . Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi celebrated their wedding with their closest family. . The happy couple are pictured with Her Majesty The Queen and The Duke of Edinburgh. . Princess Beatrice wore a vintage dress by Norman Hartnell and the Queen Mary diamond fringe tiara, both belonging to Her Majesty The Queen. The tiara was worn by Her Majesty on her wedding day in 1947. . Photograph by Benjamin Wheeler.
Поздравляем Ее Королевское Высочество принцессу Беатрис и мистера Эдоардо Мапелли Моцци! Супруги поженились на небольшой частной церемонии в Королевской часовне Всех Святых в Королевской Ложе в Виндзоре в пятницу 17 июля. Принцесса Беатрис и мистер Эдоардо Мопелли Моцци отпраздновали свою свадьбу со своей ближайшей семьей. Счастливая пара изображена с Ее Величеством королевой и герцогом Эдинбургским, - подписаны снимки в Инстаграм.
Беатрис вышла замуж в винтажном платье от Norman Hartnell и тиаре, которая принадлежала королеве Марии.
Недавно сообщалось, что Елизавете II придется выплатить долг принца Эндрю.
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