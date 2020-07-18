Королевская семья подтвердила свадьбу принцессы Беатрис

В Сети опубликовано первое фото с церемонии венчания.

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31-летняя принцесса Беатрис вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли Моцци. Внучка королевы Елизаветы II и ее избранник 17 июля устроили тайную свадебную церемонию в Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре.

Позднее в Сети появились первые фотографии с этого события.

Поздравляем Ее Королевское Высочество принцессу Беатрис и мистера Эдоардо Мапелли Моцци! Супруги поженились на небольшой частной церемонии в Королевской часовне Всех Святых в Королевской Ложе в Виндзоре в пятницу 17 июля. Принцесса Беатрис и мистер Эдоардо Мопелли Моцци отпраздновали свою свадьбу со своей ближайшей семьей. Счастливая пара изображена с Ее Величеством королевой и герцогом Эдинбургским, - подписаны снимки в Инстаграм.

Беатрис вышла замуж в винтажном платье от Norman Hartnell и тиаре, которая принадлежала королеве Марии.

Недавно сообщалось, что Елизавете II придется выплатить долг принца Эндрю.