По неподтвержденной информации церемония состоялась в Виндзорском замке в присутствии королевы Елизаветы II .

Принцесса Йоркская Беатрис тайно обвенчалась - СМИ instagram.com/grazia

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Внучка королевы Великобритании принцесса Йоркская Беатрис обвенчалась с Эдоардо Мопелли Моцци сегодня, 17 июля 2020. Об этом сообщает Daily Mail.

На сейчас известно, что венчание было тайным и прошло в Королевской часовне Всех Святых на территории дома принца Эндрю и Сары Фергюсон в Королевской Ложе, в Виндзор-Грейт-Парке.

По данным издания, на церемонии присутствовала и королева Великобритании Елизавета II.

Напомним, что свадьба внучки королевы должна была состояться еще в конце мая 2020, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса.

Официальных подтверждений дворца и фото Беатрис в образе невесты пока не обнародовали.

Ранее мы писали, что кронпринцесса Виктория и ее муж показали новые кадры в честь годовщины свадьбы.

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