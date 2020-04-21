21 апреля британская королева отмечает 94-й день рождения.

День рождения Елизаветы II: Как принц Чарльз и принц Уильям поздравили королеву instagram.com/theroyalfamily

Во вторник, 21 апреля Елизавета II отмечает день рождения. Королеве Великобритании исполняется 94 года. Однако в 2020 году именинница впервые отпразднует только в компании своего мужа Филиппа, герцога Эдинбургского.

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Из-за пандемии коронавируса супруги сейчас находятся в самоизоляции в Виндзорском дворце. Накануне дня рождения Елизавета II отменила праздничный салют и призвала всех британцев в это день не нарушать правил карантина. Кроме того, издание Geo News сообщило, что королева именинница вместе с членами королевской семьи проведет праздничную вечеринку в режиме онлайн с помощью платформы Zoom.

Несмотря на карантин, родственники Елизаветы II нашли способ поздравить ее с 94-летием. Так, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон опубликовали на официальной странице Кенсингтонского дворца в Инстаграм общее фото с именинницей. Кадр был сделан в прошлом году на выставке цветов в Челси.

“Поздравляем Ее Величество Королеву с 94-м днем ​​рождения! 🎂🎈“, - говорится в публикации.

День рождения Елизаветы II: Как принц Чарльз и принц Уильям поздравили королеву Скриншот

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Также королеву поздравили в Инстаграм ее старший сын Чарльз и невестка Камилла, герцогиня Корнуольская. Так, на странице резиденции пары - Кларенс-хаус появились четыре архивные фото. На первом кадре Елизавета II позирует еще с совсем маленьким Чарльзом. На втором снимке именинница и ее сын запечатлены в более зрелом возрасте. На других фото королева изображена с Чарльзом, Камиллой и единственной дочерью Анной.

День рождения Елизаветы II: Как принц Чарльз и принц Уильям поздравили королеву Скриншот

День рождения Елизаветы II: Как принц Чарльз и принц Уильям поздравили королеву Скриншот

День рождения Елизаветы II: Как принц Чарльз и принц Уильям поздравили королеву Скриншот

День рождения Елизаветы II: Как принц Чарльз и принц Уильям поздравили королеву Скриншот

Ранее мы опубликовали самые интересные факты из жизни именинницы Елизаветы II.

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