Королевские атрибуты: Знаковые вещи Елизаветы II

Подробный разбор гардероба главной монаршей особы Великобритании.

Даже те, кто не смотрел уже ставший легендарным сериал “Корона”, знают, что Елизавета II никогда не отличалась рафинированным вкусом. Ее образы чаще выражали консервативность, строгость и практичность - именно так она умело отображала свои личностные характеристики в пределах собственного гардероба. Известно, какому строгому королевскому протоколу вынуждены подчиняться все члены британской монархии. Однако, Елизавету II никогда не смущали подобные условности и ограничения - она выделялась в толпе не благодаря своей изысканности, а фирменным “фишкам”. В 94-й день рождения королевы Великобритании Ivona решила обозначить основные отличительные черты стиля Елизаветы II. Поверьте, монохромом и сумасшедшими шляпками дело далеко не заканчивается.

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Пальто

Все члены британской королевской семьи во главе с, конечно, действующей королевой Елизаветой II, обожают разнообразные пальто. И если Кейт Миддлтон предпочитает подчеркнутый приталенный фасон, но Елизавета II больше любит “футляры”. Пальто всегда были неотъемлемой и обязательной частью гардероба королевы, а их красота помогала нейтрализовать простоту прочих элементов лука.

Знаковые вещи гардероба Елизаветы II pinterest

Монохром

Первое, что приходит в голову при мысли об отличительной черте стиля Елизаветы II, - это, конечно, ее роскошные монохромные луки. Юбка ниже колена, твид, классический жакет - консерватизм проявляется едва ли не в каждом элементе. Но то, что позволяет королеве мастерски маневрировать правилами протокола - яркость красок. И в молодости, и сейчас она обожает использовать сочные оттенки, не просто расставляя акценты, а создавая полноценную композицию.

Знаковые вещи гардероба Елизаветы II pinterest

Рукава

Любимая длина рукавов любой одежды королевы Елизаветы II - три четверти. Во-первых, это действительно красиво, а, во-вторых, удобно и практично - главный критерий всего стиля монаршей особы. Кроме того, именно подобная длина выглядит по-настоящему аристократично, элегантно и женственно.

Знаковые вещи гардероба Елизаветы II pinterest

Сумка

В выборе “ручной клади” королева Елизавета II также консервативна, как и в вопросе брюк. Ничего кроме юбок она не носила с 1970 года, а вот уже 50 лет монархиня предпочитает сумки бренда Launer. Она перепробовала, кажется, все их возможные модели, но остается верной той, что имеет название - “Traviata”. Отличительные характеристики - средний размер, лакированная фактура, черный оттенок и удлиненные ручки.

Знаковые вещи гардероба Елизаветы II pinterest

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Шляпа

Чаще всего королеву Елизавету II на официальных приемах, а также на любимых ею скачках и прочих “высоких” мероприятиях можно увидеть в удивительных шляпах. Обязательно в тон всему комплекту, не слишком вычурные, но обязательно замысловатые. Полы головного убора не могут быть слишком широкими, чтобы не заслонять лицо королевы, а таже не препятствовать эффектному выходу из автомобиля.

Знаковые вещи гардероба Елизаветы II pinterest

Туфли

Если вы посмотрите на туфли Елизаветы II, дизайн которых, кажется, не менялся со времен восшествия ее на престол, то вы сразу поймете все о ее отношении к моде. Классические черные с каблуком в точно 5,5 сантиметров они выглядят как удобная и практичная обувь для женщин, которых постоянно находятся в движении, и которым нет дела до изысков моды. Их комфортность зашкаливает, но также и подчеркивает уж чересчур явный консерватизм монаршей особы.

Знаковые вещи гардероба Елизаветы II pinterest

Шелковый платок

В неофициальной обстановке, на отдыхе, для приватных встреч королева Елизавета II снимает очередную сумасшедшую шляпную фантазию и меняет ее на простой шёлковый платок. Конечно, таким уж простым его не назвать - в Hermes никогда не делали посредственных изделий.

Знаковые вещи гардероба Елизаветы II pinterest

Перчатки

Невозможно представить королевскую особу без перчаток - ни будто символ величия Елизаветы II. Имеют они длину в 15 см и надежно закрывают королевское запястье вплоть до рукава. Начиная с 1947 года, дизайнерский бренд Cornelia James Ltd поставляет королевскому двору около дюжины пар перчаток ежегодно.

Знаковые вещи гардероба Елизаветы II pinterest

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Корона

Украшенная 1,333 бриллиантами, королевская диадема была сделана в 1820 году по случаю коронации короля Георга IV. Начиная с 1952 года, Елизавета надевала эту роскошь на каждую церемонию открытия парламента, и изменила традиции лишь однажды — в 2019 году.

Знаковые вещи гардероба Елизаветы II pinterest

Согласитесь, несмотря на более чем тривиальную внешность, весьма грузную фигуру и отсутствие природной харизмы, Елизавете II всегда отменно удавалось оставаться узнаваемой. Она мастерски “приручила” все выгодные для себя стильные элементы, сделав их неофициальными признаками королевской власти. Строгость протокола не подразумевает повторное использование “монарших” аутфитов, а также запрещает еще множество привычных деталей гардероба. Впрочем, труд королевских имиджмейкеров отличается завидной изобретательностью. Именно благодаря “изюминкам” стиля Елизавета II остается одной из самых узнаваемых фигур во всем мире.

Раннее мы писали о том, как эволюционировал стиль Эммы Уотсон.

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