Королеве Елизавете II - 94: Cамые интересные факты из жизни именинницы
Сегодня, 21 апреля, правительнице Великобритании, королеве Елизавете II исполняется 94 года. В честь этого мы собрали самые интересные факты о наследнице Виндзорской династии в нашем материале.
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Елизавета II взошла на престол в возрасте 25 лет и продолжает возглавлять Великобританию уже более полувека. Примечательно, что свой день рождения она отмечает дважды – 21 апреля, в кругу семьи, и в начале июня, устраивая традиционный парад в Лондоне.
Однако в 2020 году впервые за 68 лет не будет праздничного салюта по случаю дня рождения королевы. В связи с распространением COVID-19 в мире, именинница попросила отменить торжества.
ТОП самых интересных фактов о королеве Елизавете II:
- Полное имя главы британского королевства - Элизабет Александра Мэри Виндзор.
- Маленькая Елизавета не умела произносить свое имя и называла себя Лилибет. Это стало ее детским прозвищем.
- Монархиня любила лошадей с самого раннего возраста и получила пони на свой 4-й день рождения.
- В среднем за год королева Елизавета II получает около 60 000 единиц корреспонденции.
- Ее рост составляет 163 сантиметра.
- Она является владелицей более чем 30 собак породы корги.
- Брак Елизаветы и Филиппа Маунтбеттена длится уже более 70-ти лет.
- Супруг Елизаветы II является ее троюродным дядей и четвероюродным братом.
- Со дня коронации Елизаветы II было отчеканено 68 миллиардов монет с ее изображением.
- У королевы есть сертификат берегового спасателя.
Напомним, что ранее Елизавета II растрогала Сеть новым видеобращением о коронавирусе.
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