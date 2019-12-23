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Королеве Елизавете II - 94: Cамые интересные факты из жизни именинницы

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21 апреля королева Елизавета II отмечает 94-й день рождения.
Королеве Елизавете II - 94: Cамые интересные факты из жизни именинницы
Королеве Елизавете II - 94: Cамые интересные факты из жизни именинницы
GettyImages

Сегодня, 21 апреля, правительнице Великобритании, королеве Елизавете II исполняется 94 года. В честь этого мы собрали самые интересные факты о наследнице Виндзорской династии в нашем материале.

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Елизавета II взошла на престол в возрасте 25 лет и продолжает возглавлять Великобританию уже более полувека. Примечательно, что свой день рождения она отмечает дважды – 21 апреля, в кругу семьи, и в начале июня, устраивая традиционный парад в Лондоне.

День рождения Елизаветы II: ТОП интересных фактов
День рождения Елизаветы II: ТОП интересных фактов
GettyImages

Однако в 2020 году впервые за 68 лет не будет праздничного салюта по случаю дня рождения королевы. В связи с распространением COVID-19 в мире, именинница попросила отменить торжества.

ТОП самых интересных фактов о королеве Елизавете II:

  • Полное имя главы британского королевства - Элизабет Александра Мэри Виндзор.
  • Маленькая Елизавета не умела произносить свое имя и называла себя Лилибет. Это стало ее детским прозвищем.

Королева Елизавета II в молодости
Королева Елизавета II в молодости
GettyImages

  • Монархиня любила лошадей с самого раннего возраста и получила пони на свой 4-й день рождения.
  • В среднем за год королева Елизавета II получает около 60 000 единиц корреспонденции. 
  • Ее рост составляет 163 сантиметра.
  • Она является владелицей более чем 30 собак породы корги.
  • Брак Елизаветы и Филиппа Маунтбеттена длится уже более 70-ти лет.

Свадьба Елизаветы II
Свадьба Елизаветы II
GettyImages

  • Супруг Елизаветы II является ее троюродным дядей и четвероюродным братом.
  • Со дня коронации Елизаветы II было отчеканено 68 миллиардов монет с ее изображением.
  • У королевы есть сертификат берегового спасателя.

День рождения Елизаветы II: ТОП интересных фактов
День рождения Елизаветы II: ТОП интересных фактов
GettyImages

Напомним, что ранее Елизавета II растрогала Сеть новым видеобращением о коронавирусе.

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Теги: Елизавета II, день рождения
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Источник: Ivona bigmir)net

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