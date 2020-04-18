Праздничного салюта по случаю дня рождения Елизаветы II не будет впервые за 68 лет

Причиной стала пандемия коронавируса.

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Впервые за 68 лет не будет праздничного салюта по случаю дня рождения Елизаветы II. Королева отказалась от этой традиции из-за коронавируса.

Во вторник, 21 апреля, Ее Величеству исполнится 94 года. Каждый год вместе с монаршей семьей этот день празднует вся Великобритания. На улицах Лондона традиционно раздаются выстрелы пушек. Однако в связи с распространением COVID-19 в мире, королева попросила отменить торжества, пишет The Daily Mail.

Оружейного салюта не будет. Ее Величество выразила желание, чтобы не было никаких специальных мероприятий, позволяющих проводить салюты, поскольку она не считает это целесообразным в нынешних обстоятельствах, – говорится в заявлении Букингемского дворца.

Ранее сообщалось, что принцесса Беатрис отменила свадьбу с итальянским миллиардером.

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