Елизавета II в кино: Лучшие фильмы и сериалы о британской королеве

Смотрите праздничную подборку в честь дня рождения правительницы Соединенного Королевства.

Королева Великобритании Елизавета II - одна из самых популярных персонажей не только британского кинематографа, но и мирового. Ведь жизнь монарха и ее родственников неоднократно экранизировалась.

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Сегодня, 21 апреля правительницы Соединенного Королевства исполняется 94 года. По случаю дня рождения Елизаветы II Ivona предлагает вспомнить самые известные фильмы, сериалы и мультфильмы об имениннице.

“Лондонские каникулы“ (“A Royal Night Out“)

Фильм, который вышел на экраны в 2015 году, рассказывает о мая 1945 года. Принцессам Елизавете и Маргарет удалось уговорить родителей отпустить их отпраздновать День победы во Второй мировой войне вместе с английским народом. Но девушки не знали, что в эту ночь они попадут во множество опасных, и в тоже время забавных ситуаций. Роль Елизаветы II сыграла канадская актриса Сара Гадони.

“Королева“ (“The Queen“)

В 2006 году в кинопрокат вышел биографический фильм “Королева“. В картине описывается жизнь британского монарха после гибели принцессы Дианы. Так, в фильме зрителям показали, какие были взаимоотношения королевы с ее сыном Чарльзом, а также с премьер-министром Тони Блером. Роль Елизаветы II сыграла актриса Хелен Миррен. Отметить, что Миррен впервые играет в кино королев. Ранее она уже исполняла роль королевы Шарлотты в фильме “Безумия короля Георга“ и Елизаветы I в однойменном мини-сериале.

Сериал “Корона“ (“The Crown“)

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Исторический телесериал от Netflix полностью посвящен годам правления Елизаветы II. Так, в первом сезоне показаны события от свадьбы в 1947 году и до 1955 года. Второй сезон начинается с Суэцкого кризиса в 1956 году и оканчивается рождением четвертого ребенка королевы принца Эдварда в 1964 году. Третий сезон разворачивается в 1964-1977 и включает восьмилетний роман принцессы Маргарет с баронетом Родди Ллевеллином, знакомство принца Чарльза с Камиллой Шанд, смерть герцога Виндзорского (Эдуарда VIII) и празднование серебряного юбилея правления Елизаветы II.

Роль королевы исполнили Клэр Фой и Оливия Колман. Всего планируется выпустить 5 сезонов и уже известно, что в последних сериях Елизавету II сыграет Имельда Стонтон.

Мини-сериал “Королева“ (“The Queen“)

В 2009 году Channel 4 снял 5-серийный фильм, где роль королевы в разные периоды ее жизни исполнили 5 актрис: Эмилия Фокс, Саманта Бонд, Сьюзан Джеймсон, Барбара Флинн и Диана Куик.

“Король говорит“ (“The King's Speech“)

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В 2010 году вышел фильм об отце нынешней королевы. По сюжету логопед Лионель Лог помог будущему монарху Георгу VI, излечиться от заикания. Роль маленькой Елизаветы сыграла Фрея Уилсон.

“Маргарет“ (Margaret)

В 2009 году BBC выпустил биографическую картину о жизни премьер-министра Маргарет Тетчер, начиная с ее первых шагов в политике. Роль королевы в фильме сыграла актриса Розмари Лич.

“Гарри и Меган: Королевская история любви“ (“Harry & Meghan: The Royal Love Story“) и “Гарри и Меган: королевская семья“ (“Harry & Meghan: Becoming Royal“)

Елизавету II можно увидеть в фильмах о принце Гарри и его супруге, актрисе Меган Маркл. В двух картинах были показаны ключевые сцены знакомства пары, подготовки к свадьбе и рождения первенца Арчи. Роль королевы исполнила Мэгги Салливан.

“Миньоны“ (“Minions“)

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В 2015 году Елизавета II стала персонажем комедийного мультипликационного фильма “Миньоны“. По сюжету главные герои отправляются в Лондон чтобы украсть корону. Однако миньйон Боб случайно вытаскивает из камня меч Эскалибур и становится новым правителем Англии. И Елизавета II сама отдает ему корону. Королеву озвучила Дженнифер Сондерс.

“Королевский корги“ (“The Queen's Corgi“)

В 2019 году вышел еще один мультфильм с Елизаветой II. В анимационной картине рассказывается о любимой питомце королевы, которого она получила в подарок от своего супруга Филиппа. По сюжету пес Рекс оказался далеко от Букингемского дворца и теперь ищет обратный путь к своей хозяйке. Роль королевы озвучила Джули Уолтерс.

Напомним, что ранее Елизавета II растрогала Сеть новым видеобращением о коронавирусе.

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