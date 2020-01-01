Перед свадьбой герцог Сассекский питался отговорить отца Меган сотрудничать с СМИ.

"Вам не нужно извиняться": В Сеть слили переписку принца Гарри с отцом Меган Маркл GettyImages

В начале октября 2019 года стало известно, что принц Гарри подал в суд на британский таблоид Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers из-за публикации частной переписки Меган Маркл с ее отцом Томасом Марклом.

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Тогда в официальном заявлении принц утверждал, что издание изменило содержание писем. А на днях адвокаты Сассекских предоставили суду полную версию беседы Меган и Гарри с Томасом накануне свадьбы.

Так, в одном из сообщений Гарри просил 75-летнего тестя ответить на звонки, а также питался отговорить его от сотрудничества со СМИ.

“Том, снова Гарри! Очень нужно с вами поговорить. Вам не нужно извиняться, мы понимаем обстоятельства, но огласка только усугубит ситуацию. Если вы любите Мег и хотите все исправить, прошу, позвоните мне. Потому что есть два других варианта, которые не включают в себя ваше общение с прессой, ставшей инициатором этой ситуации. Пожалуйста, позвоните мне, чтобы я смог все объяснить. Мы с Мег не злимся, нам просто нужно с вами поговорить. Спасибо. Поверьте, беседы с прессой обернутся проблемами. Только мы можем вам помочь, что мы и пытались сделать с первого дня“, - написал Гарри 14 мая 2018 года.

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Кроме того, адвокаты пары предоставили письмо герцогини, которое она отправила отцу за 4 дня до свадьбы, когда узнала, что он попал в больницу.

“Я пыталась связаться с тобой все выходные, но ты не отвечаешь на сообщения и не берешь трубку... Я очень беспокоюсь о твоем здоровье и твоей безопасности, я сделала все, чтобы тебя защитить, но не знаю, что еще предпринять, если ты не отвечаешь. Тебе нужна помощь? Нужно ли нам еще раз отправить к тебе охрану? Мне очень грустно слышать, что ты в больнице, но мне так нужно с тобой связаться... В какой больнице ты находишься?“, - говорится в письме.

Отец Меган Маркл Скриншот

Напомним, ранее отец Меган Маркл заявил о готовности выступить в суде против дочери.

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