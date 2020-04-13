Принц Гарри отказался от королевской фамилии после переезда в США
31 марта внук британской королевы Елизаветы II, принц Гарри вместе с женой Меган Маркл официально сложили полномочия членов монаршей семьи. А на днях стало известно, что младший сын принца Чарльза решил отказаться не только от королевских привилегий, но и от фамилии.
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Так, в издании The Daily Mail появился скриншот документа о регистрации принцем Гарри новой туристической экокомпании Travalyst. В бумагах он указал свое полное имя - принц Генри Чарльз Альберт Дэвид герцог Сассекский, хотя ранее использовал фамилию Маунтбеттен-Виндзор.
Ранее сообщалось, что герцоги Сассекские переехали в дом голливудской звезды.
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