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Принц Гарри отказался от королевской фамилии после переезда в США

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Герцог Сассекский больше не указывает свою фамилию в официальных документах.
Принц Гарри отказался от королевской фамилии после переезда в США
Принц Гарри отказался от королевской фамилии после переезда в США
GettyImages

31 марта внук британской королевы Елизаветы II, принц Гарри вместе с женой Меган Маркл официально сложили полномочия членов монаршей семьи. А на днях стало известно, что младший сын принца Чарльза решил отказаться не только от королевских привилегий, но и от фамилии.

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Так, в издании The Daily Mail появился скриншот документа о регистрации принцем Гарри новой туристической экокомпании Travalyst. В бумагах он указал свое полное имя - принц Генри Чарльз Альберт Дэвид герцог Сассекский, хотя ранее использовал фамилию Маунтбеттен-Виндзор.

Принц Гарри отказался от королевской фамилии после переезда в США
Принц Гарри отказался от королевской фамилии после переезда в США
Скриншот

Ранее сообщалось, что герцоги Сассекские переехали в дом голливудской звезды.

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Теги: принц Гарри
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Источник: Ivona bigmir)net

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гость  (аноним)  13.04.2020, 14:48
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Нож в спину королеве? Предатель? Дедываевале?
ПУТЫН, ВВЯДИ ВАЙСКАААААААААААА?
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