Отец Меган Маркл заявил о готовности выступить в суде против дочери - СМИ

Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на популярное издание за публикацию личного письма Томасу Маркл.

В начале октября 2019 года британский принц Гарри подал в суд на таблоид Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers из-за публикации частного письма его супруги Меган Маркл, которое она написала своему отцу.

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Но на днях скандал набрал новые обороты. Так, отец герцогини Сассекской Томас Маркл заявил, что выступит в суде в поддержку Associated Newspapers. Об таком решении мужчины 14 января сообщило издание Daily Mail.

В публикации отмечается, что Томас подал в лондонский суд документы, в которых говорится, что его отношения с Меган ухудшились после ее свадьбы с Гарри. Также мужчина заявил, что не смог посетить церемонию из-за проблем с сердцем. Но после этого отец бывшей актрисы получил письмо от принца с различными обвинениями. По словам Томаса, Гарри написал, что он причинил вред дочери. Кроме того, Маркл отметил, что зять не поинтересовался состоянием его здоровья. Также Томас заявил, что не продавал за огромную сумму письмо дочери в СМИ.

Напомним, ранее Меган Маркл впервые вышла в свет после заявления об уходе из королевской семьи.

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