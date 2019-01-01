Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Елизавета II поддержала решение герцогов Сассекских: Официальное заявление

Комментариев: 0
Королева Елизавета II сделала официальное заявление по поводу ухода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи.
Елизавета II поддержала решение герцогов Сассекских: Официальное заявление
Елизавета II поддержала решение герцогов Сассекских: Официальное заявление
Getty images

В среду, 8 января, принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили о решении отказаться от королевских обязанностей и привилегий. Герцоги Сассекские хотят стать финансово независимыми и переехать в Северную Америку. 

Читай также: Вот это неожиданность! Меган Маркл подписала контракт с Disney

На днях королева Елизавета II семейный совет, на котором присутствовали принц Уильям, Кейт Миддлтон, Чарльз и его супруга Камилла, а также принц Гарри. Меган Маркл в это время находилась в Канаде вместе с 8-месячным сыном Арчи. Однако общалась с королевской семьей по телефону.

В понедельник, 13 января, Елизавета II официально объявила, что поддерживает решения герцогов Сассекских. Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Ее Величества.

“Сегодня в моей семье были очень конструктивные дискуссии о будущем моего внука и его семьи. Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган создать новую жизнь, как молодая семья. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами Королевской семьи,  мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью как семья, оставаясь при этом ценной частью моей семьи“.

Читай также: Принцесса-бандитка: Как Меган Маркл нарушает королевский протокол

Кроме того, королева отметила, что для Гарри и Меган наступит переходной период, во время которого они постепенно отходить от своих королевских обязанностей. В это время они смогут жить на две страны.

“Гарри и Меган ясно дали понять, что они не хотят полагаться на государственные средства в своей новой жизни. Поэтому было решено, что наступит переходный период, в течение которого Сассексие будут проводить время в Канаде и Великобритании. Это сложные вопросы, которые моя семья должна решить, и предстоит еще проделать определенную работу, но я попросила принять окончательные решения в ближайшие дни“.

Ранее сообщалось, что из музея мадам Тюссо исчезли фигуры принца Гарри и Меган Маркл.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Елизавета II, Меган Маркл, принц Гарри
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь