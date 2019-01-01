Елизавета II поддержала решение герцогов Сассекских: Официальное заявление

Королева Елизавета II сделала официальное заявление по поводу ухода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи.

В среду, 8 января, принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили о решении отказаться от королевских обязанностей и привилегий. Герцоги Сассекские хотят стать финансово независимыми и переехать в Северную Америку.

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На днях королева Елизавета II семейный совет, на котором присутствовали принц Уильям, Кейт Миддлтон, Чарльз и его супруга Камилла, а также принц Гарри. Меган Маркл в это время находилась в Канаде вместе с 8-месячным сыном Арчи. Однако общалась с королевской семьей по телефону.

В понедельник, 13 января, Елизавета II официально объявила, что поддерживает решения герцогов Сассекских. Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Ее Величества.

“Сегодня в моей семье были очень конструктивные дискуссии о будущем моего внука и его семьи. Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган создать новую жизнь, как молодая семья. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами Королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью как семья, оставаясь при этом ценной частью моей семьи“.

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Кроме того, королева отметила, что для Гарри и Меган наступит переходной период, во время которого они постепенно отходить от своих королевских обязанностей. В это время они смогут жить на две страны.

“Гарри и Меган ясно дали понять, что они не хотят полагаться на государственные средства в своей новой жизни. Поэтому было решено, что наступит переходный период, в течение которого Сассексие будут проводить время в Канаде и Великобритании. Это сложные вопросы, которые моя семья должна решить, и предстоит еще проделать определенную работу, но я попросила принять окончательные решения в ближайшие дни“.

Ранее сообщалось, что из музея мадам Тюссо исчезли фигуры принца Гарри и Меган Маркл.

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