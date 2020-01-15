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Меган Маркл впервые вышла в свет после заявления об уходе из королевской семьи

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Герцогиня Сассекская посетила ванкуверский кризисный центр для женщин.
Меган Маркл впервые вышла в свет после заявления об уходе из королевской семьи
Меган Маркл впервые вышла в свет после заявления об уходе из королевской семьи
Getty Images

Супруга британского принца Гарри и бывшая звезда сериала “Форс-мажоры“ Меган Маркл посетила первое публичное мероприятие после объявлении об отказе от королевских полномочий.

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Во вторник, 14 декабря, герцогиня Сассекская наведалась в кризисный центр для женщин Downtown Eastside Women's Centre, который находится в Ванкувере, Канада. Работники центра сделали совместное фото с Маркл и опубликовали его в Facebook.

“Посмотрите, с кем мы сегодня пили чай! Герцогиня Сассексская, Меган Маркл, посетила нас сегодня, чтобы обсудить проблемы, затрагивающие женщин в обществе“, - говорится в публикации.

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Также в Сети были опубликованы снимки во время посадки герцогини на гидроплан в Ванкувере. Отметим, что для выхода в свет Меган выбрала повседневный наряд. Герцогиня была одета в белый свитер, черные брюки и сапоги. 

Напомним, 8 января принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили о решении отказаться от королевских обязанностей и привилегий. Герцоги Сассекские хотят стать финансово независимыми и переехать в Северную Америку. 

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Теги: Меган Маркл
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Источник: Ivоna bigmir)net

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