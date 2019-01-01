Соломия Витвицкая рассекретила, как с экс-мужем делила имущество после развода
В начале февраля украинская журналистка, ведущая программы ТСН на «1+1», Соломия Витвицкая объявила о разводе с мужем, режиссером Владом Кочатковым. Спустя два месяца телезвезда впервые решилась на откровенное интервью.
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Так, в программе «Життя відомих людей» Соломия рассекретила, что она и муж долгое время пытались спасти отношения и даже обращались к психологу. Однако на седьмую годовщину свадьбы оба приняли решение разъехаться.
«Когда мы первый раз поговорили вообще о такой версии развода, мы оба плакали. Шесть лет на тот момент были женаты. Мы не представляли, как это жить друг без друга. Но и уже как-то и вместе сложно», - поделилась Витвицкая.
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По словам ведущей, из общего имущества у нее с Владом была только квартира. Экс- супруги продали жилье, а средства от продажи поделили пополам. Сейчас Витвицкая живет на съемной квартире, которую сама обустроила.
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