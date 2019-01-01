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«Мне выпала огромная честь»: Траволта вспомнил, как танцевал в Белом доме с принцессой Дианой

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Актер Джон Траволта рассказал о встрече с принцессой Дианой на ужине в президента Рональда Рейгана в 1985 году.
Джон Траволта вспомнил, как танцевал в Белом доме с принцессой Дианой
Джон Траволта вспомнил, как танцевал в Белом доме с принцессой Дианой
Getty images

Звезда фильма «Криминальное чтиво», американский актер Джон Траволта поделился воспоминаниями о знакомстве с принцессой Дианой в 1985 году. Их встреча состоялась в Белом доме: президент США Рональд Рейган и его супруга Нэнси устроили праздничный ужин по случаю визита британских монархов.

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В интервью изданию Esquire Mexico, Траволта рассекретил, что принцесса сама пожелала исполнить первый танец именно с ним. Об этом ему заявила первая леди Нэнси Рейган. Джон очень волновался, чтобы все прошло по правилам этикета, и в тоже время, чтобы Диане было весело.

«Я не думал, что меня попросят танцевать с ней. Мне выпала огромная честь сделать это. Я подумал, что для этого должна быть какая-то причина, и решил, что приложу все усилия, чтобы все сделать как следует. Это означало, что я должен был хорошо вести ее в танце и сделать все, чтобы нам было весело. Это было легко, а вот сам факт приветствия Дианы и приглашение ее на танец были сложной задачей», - рассекретил актер.

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Траволта отметил, что на всю жизнь запомнил тот сказочный момент, когда он в Белом доме кружил в танце с «королевой сердец», принцессой Дианой.

«Подумайте о моменте. Мы в Белом доме. Сейчас полночь. Вся сцена похожа на сон. Подхожу к ней, прикасаюсь к плечу, приглашаю на танец. Она оборачивается и, увидев меня, показывает очаровательную улыбку, немного грустную, и принимает мое приглашение. И вот мы танцуем вместе, как в сказке. Кто бы мог представить, что что-то подобное однажды случится с вами? Я был достаточно умен, чтобы запечатлеть это в своей памяти как особый, волшебный момент», - вспомнил Джон.

Джон Траволта танцует в Белом доме с принцессой Дианой
Джон Траволта танцует в Белом доме с принцессой Дианой
Getty images

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Теги: Принцесса Диана, Джон Траволта
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Источник: ivonа bigmir)net

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