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Кейт Миддлтон и принц Уильям выпустили новый портрет младшего сына

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23 апреля принц Луи отмечает день рождения.
Кейт Миддлтон и принц Уильям выпустили новый портрет младшего сына
Кейт Миддлтон и принц Уильям выпустили новый портрет младшего сына
Getty images

В пятницу, 23 апреля, младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма отмечает день рождения. Принцу Луи исполняется три года. По случаю праздника Кенсингтонский дворец опубликовал новый портрет именинника.

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Так, на официальной странице резиденции герцогов Кембриджских в Instagram появилось фото, где подросший Луи позировал в синем свитере и серых шортах. Принц сидел на красном велосипеде с синим рюкзаком на плечах. Автором кадра стала сама Кейт Миддлтон.

«Снимок сделан ранее на этой неделе герцогиней перед отъездом Луи на его первый день в садике. Герцог и герцогиня рады поделиться новым изображением принца Луи», - говорится в публикации.

Принц Луи празднует 3-летие
Принц Луи празднует 3-летие
instagram.com/kensingtonroyal

Примечательно, что принц Луи отмечает свой день рождения спустя сутки после именин его прабабушки Елизаветы II. 21 апреля королеве исполнилось 95 лет. По случаю юбилея она выпустила первое после похорон принца Филиппа обращение к народу.

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Теги: Принц Луи, Кейт Миддлтон, Принц Уильям, Герцог и герцогиня Кембриджские, Елизавета II, королевская семья, дети Кейт Миддлтон
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Источник: Ivonа bigmir)net

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