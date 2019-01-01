«Сбылась мечта детства»: 51-летняя Ирина Билык похвасталась дорогим подарком

Певица Ирина Билык осваивает новое транспортное средство.

Одна из самых знаменитых певиц Украины Ирина Билык поделилась с подписчиками радостным событием. 51-летняя звезда призналась, что недавно у нее сбылась детская мечта.

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На своей странице в Инстаграм Билык похвасталась дорогим подарком. Ей вручили новое транспортное средство. Исполнительница осваивает электрический самокат. Кто преподнес такой презент, артистка не рассекретила.

«Сбылась мечта детства 😂 мне подарили самокат 🛴 и, кстати, он тоже как и моя Тесла электрический⚡️ездит на батарее🔋», - написала Ирина.

Ирина Билык на самокате Tesla instagram.com/bilyk_iryna

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