Королева Елизавета II обратилась к народу в день своего 95-летия.

В среду, 21 апреля Елизавете II исполнилось 95 лет. Однако, традиционного празднования дня рождения королевы Великобритании не было из-за траура по ее мужу, принцу Филиппу. Герцог Эдинбургский умер 9 апреля, а его похороны состоялись спустя 8 дней.

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В день юбилея королевы Букингемский дворец решил не выпускать новый портрет именинницы. Кроме того, Елизавета II запретила орудийные салюты из-за коронавируса. Поговаривают, что она провела этот день в компании родственников за праздничным обедом. Также Елизавета II в свой первый день рождения без мужа решила обратиться к своим подданным и ко всем поклонникам монаршей семьи из других стран. Первое обращение королевы после похорон принца Филиппа опубликовали на официальных страницах в соцсетях.

Полный текст обращения Елизаветы II к народу:

«По случаю 95-летия сегодня я получила много сообщений с добрыми пожеланиями, которые я очень ценю. Пока мы всей семьей переживаем период большой печали, для всех нас было утешением видеть и слышать дань уважения моему мужу от жителей Соединенного Королевства, стран Содружества и со всего мира. Моя семья и я хотели бы поблагодарить вас за поддержку и доброту, проявленные к нам в последние дни. Мы были глубоко тронуты и постоянно напоминаем себе, что Филипп оказывал такое необычное влияние на бесчисленное количество людей на протяжении всей своей жизни».

Елизавета II выпустила первое заявление после похорон супруга instagram.com/theroyalfamily

Стоит отметить, что в честь юбилея королеве дали выходной. А вот ее дети и внуки продолжили исполнять обязанности. Герцоги Кембриджские в этот день посетили Эскадрилью кадетов Королевских ВВС в Восточном Лондоне, а принцесса Анна побывала в трех больницах Глостершира.

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