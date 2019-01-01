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Елизавета II выпустила первое заявление после похорон супруга

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Королева Елизавета II обратилась к народу в день своего 95-летия.
Елизавета II выпустила первое заявление после похорон супруга
Елизавета II выпустила первое заявление после похорон супруга
Getty images

В среду, 21 апреля Елизавете II исполнилось 95 лет. Однако, традиционного празднования дня рождения королевы Великобритании не было из-за траура по ее мужу, принцу Филиппу. Герцог Эдинбургский умер 9 апреля, а его похороны состоялись спустя 8 дней.

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В день юбилея королевы Букингемский дворец решил не выпускать новый портрет именинницы. Кроме того, Елизавета II запретила орудийные салюты из-за коронавируса. Поговаривают, что она провела этот день в компании родственников за праздничным обедом. Также Елизавета II в свой первый день рождения без мужа решила обратиться к своим подданным и ко всем поклонникам монаршей семьи из других стран. Первое обращение королевы после похорон принца Филиппа опубликовали на официальных страницах в соцсетях.

Полный текст обращения Елизаветы II к народу:

«По случаю 95-летия сегодня я получила много сообщений с добрыми пожеланиями, которые я очень ценю. Пока мы всей семьей переживаем период большой печали, для всех нас было утешением видеть и слышать дань уважения моему мужу от жителей Соединенного Королевства, стран Содружества и со всего мира. Моя семья и я хотели бы поблагодарить вас за поддержку и доброту, проявленные к нам в последние дни. Мы были глубоко тронуты и постоянно напоминаем себе, что Филипп оказывал такое необычное влияние на бесчисленное количество людей на протяжении всей своей жизни».

Елизавета II выпустила первое заявление после похорон супруга
Елизавета II выпустила первое заявление после похорон супруга
instagram.com/theroyalfamily

Стоит отметить, что в честь юбилея королеве дали выходной. А вот ее дети и внуки продолжили исполнять обязанности. Герцоги Кембриджские в этот день посетили Эскадрилью кадетов Королевских ВВС в Восточном Лондоне, а принцесса Анна побывала в трех больницах Глостершира.

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Теги: Елизавета II, принц Филипп
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Источник: Ivonа bigmir)net

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