Соломия Витвицкая объявила о разводе с Владом Кочатковым

Ведущая Соломия Витвицкая и режиссер Влад Кочатков расстались после 8 лет брака.

Известная украинская тележурналистка, ведущая программы ТСН на канале “1+1“, Соломия Витвицкая поделилась с подписчиками грустной новостью. На своей странице в Инстаграм 40-летняя звезда объявила о разводе с 32-летним мужем, режиссером Владом Кочатковым.

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По словам Витвицкой, за 8 лет брака Влад стал для нее хорошим другом, однако это не помогло им спасти супружеские отношения. Соломия призналась, что она с мужем рассталась без скандалов и добавила, что не собирается давать комментарии СМИ по поводу развода.

“8 яскравих, шалених, добрих та таких різних років... За цей час ти став мені другом, але ми втратили “нас“. “Розлучення“ лише звучить жахливо, але відкриває нові шляхи, тож я обов'язково ще знайду тобі гарну дружину)) P.S. Все інше залишиться між нами, серіалу та скандалів не буде, друзі та колеги, пробачте - це єдиний коментар на цю тему, рухаємось далі!!!“, - написала ведущая.

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