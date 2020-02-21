Сексизм и его проявления: ТОП-13 важных терминов
Ivona собрала топ терминов, означающих женоненавистничество в различных формах и проявлениях. Чтобы противостоять сексизму, нужно понимать, с чем придется иметь дело.
Читай также: “Привет из детства!“: 4 комплекса, которые отравляют нашу жизньАбьюз
Зачем нам новое слово, если в русском языке уже есть такое, как “насилие“, которое в целом и подразумевает абьюз? Говоря о насилии, мы чаще всего употребляем этот термин в контексте физического воздействия. Абьюз же является более обобщенным понятием и включает в себя все аспекты насилия: физическое, психологическое, эмоциональное, экономическое и т.д.
- Бодишейминг
Дословно обозначает осуждение за тело. Бодишейминг - понятие широкое и подразумевает собой пренебрежительное отношение или навязывание чувства вины за то, как выглядит человек. Иными словами бодишеймингом можно назвать любой оскорбительный комментарий в адрес внешности человека, если он не соответствует общепринятым нормам о красоте.
- Виктимблейминг
Обвинение жертвы в произошедшем насилии. Подобное перекладывание ответственности за свершенное преступление встречается сплошь и рядом, часто жертва сама начинает искать причину произошедшего в себе. Виктимблейминг - искаженное понятие о насилии. Вне зависимости от того, возможно ли расценивать поведение жертвы, как “провокационное“, виноват всегда тот, кто совершает акт насилия. Без исключений.
- Газлайтинг
Одна из форм психологического насилия, когда насильник своими словами или действиями пытается убедить жертву в нереальности происходящего или в ее собственной психической или интеллектуальной несостоятельности.
Читай также: ТОП-8 фильмов для повышения женской самооценкиКэтколлинг
Собирательный термин для навязчивых приставаний, сальных и неуместных комплиментов от незнакомых мужчин женщинам на улице или в общественных местах. Подобные “ухаживания“ неприятны и у прекрасной половины человечества часто вызывают лишь страх за сохранность своего тела и жизни. Или отвращение. Развязное поведение с явным сексуальным подтекстом не только оскорбляет женщину, но и заставляет ее чувствовать себя не личностью, но сексуальным безмолвным объектом.
- Лукизм
Суждение о характере, способностях (физических и умственных) и здоровье человека исключительно по его внешнему виду. Самый банальный пример: блондинку в розовом не будут воспринимать всерьез, даже если у нее за плечами самостоятельно написанная и защищенная докторская по органической химии.
- Мэнсплейнинг
Для дурацкой мужской манеры описывать что-либо для женщин, как для людей с крайне невысоким уровнем интеллекта, также существует отдельный термин - менсплейнинг. Женский интеллект в таком случае расценивается как исключительно примитивный с низким уровнем восприятия информации, для которого нужны особые инструкции.
- Объективация
Использование преувеличенной, намеренно вульгарной женской сексуальности в целях привлечь внимание мужской аудитории. Часто используется в рекламах: пикантное изображение с явно двусмысленным подтекстом заставляет мужчин оценивать женщин лишь с точки зрения физиологии и первичных половых признаков. Такая реклама формирует в мужском мировоззрении восприятие женского тела, как товара.
Читай также: Как общаться с негативными людьми? 6 полезных советовПролайф
Движение против прерывания беременности. Его приверженцы считают, что женщина не имеет право на аборт и обязана рожать даже в том случае, если зачатие произошло в результате изнасилования или же рождение ребенка угрожает здоровью и жизни будущей матери.
- Репродуктивное насилие
Считается одним из видов домашнего насилия и состоит в давлении на женщину в вопросах деторождения. Репродуктивное насилие может быть и “пролайферским“, когда партнер настаивает на зачатии и рождении ребенка, если женщина решает пока повременить, хочет сделать аборт или вообще не планирует обзаводиться потомством (сюда можно отнести случаи изнасилований с целью зачатия, запрет на употребление противозачаточных таблеток и использование контрацептивов и пр.), и наоборот - когда партнер настаивает на аборте, когда женщина принял решение выносить и родить ребенка. В любом случае это - насилие, и относиться к нему следует соответствующе.
- Харассмент
Громкое слово для низкого дела. Для харассмента в русском языке есть аналог - сексуальное домогательство.
- Чайлдфри
У многих это слово вызывает бурю негативных эмоций и неодобрения, так как ассоциируется с ненавистью определенных людей к детям. Однако подобное толкование в корне неверно. Чайлдфри - это люди, которые по ряду причин не желают заводить детей, хотя ненависти к ним или презрения к тем, кто хочет стать или является родителями. Чайлдфри становятся по личным убеждениям (например, не хотят перенаселять планету или не уверены в собственной способности стать хорошим родителем), или исходя из физических особенностей (неспособность зачать или выносить здоровое потомство). В любом случае чайлдфри - это не про ненависть, а про личный выбор.
Читай также: Как научиться говорить “НЕТ“? 6 простых шаговЭйджизм
Дискриминация и пренебрежительное отношение к женщине из-за ее возраста. Яркий пример эйджизма: пренебрежение женщинами “за 40“ при приеме на работу, или же настойчивое “часики-то тикают“ от близких и родственников.
Ранее мы рассказывали, какие комплименты не нравятся девушкам.
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