Простыми словами о сложных вещах.

Ivona собрала топ терминов, означающих женоненавистничество в различных формах и проявлениях. Чтобы противостоять сексизму, нужно понимать, с чем придется иметь дело.

Зачем нам новое слово, если в русском языке уже есть такое, как “насилие“, которое в целом и подразумевает абьюз? Говоря о насилии, мы чаще всего употребляем этот термин в контексте физического воздействия. Абьюз же является более обобщенным понятием и включает в себя все аспекты насилия: физическое, психологическое, эмоциональное, экономическое и т.д.

Сексизм и его проявления: ТОП-13 важных терминов pinterest.com

Бодишейминг

Дословно обозначает осуждение за тело. Бодишейминг - понятие широкое и подразумевает собой пренебрежительное отношение или навязывание чувства вины за то, как выглядит человек. Иными словами бодишеймингом можно назвать любой оскорбительный комментарий в адрес внешности человека, если он не соответствует общепринятым нормам о красоте.

Виктимблейминг

Обвинение жертвы в произошедшем насилии. Подобное перекладывание ответственности за свершенное преступление встречается сплошь и рядом, часто жертва сама начинает искать причину произошедшего в себе. Виктимблейминг - искаженное понятие о насилии. Вне зависимости от того, возможно ли расценивать поведение жертвы, как “провокационное“, виноват всегда тот, кто совершает акт насилия. Без исключений.

Газлайтинг

Одна из форм психологического насилия, когда насильник своими словами или действиями пытается убедить жертву в нереальности происходящего или в ее собственной психической или интеллектуальной несостоятельности.

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Собирательный термин для навязчивых приставаний, сальных и неуместных комплиментов от незнакомых мужчин женщинам на улице или в общественных местах. Подобные “ухаживания“ неприятны и у прекрасной половины человечества часто вызывают лишь страх за сохранность своего тела и жизни. Или отвращение. Развязное поведение с явным сексуальным подтекстом не только оскорбляет женщину, но и заставляет ее чувствовать себя не личностью, но сексуальным безмолвным объектом.

Сексизм и его проявления: ТОП-13 важных терминов pinterest.com

Лукизм

Суждение о характере, способностях (физических и умственных) и здоровье человека исключительно по его внешнему виду. Самый банальный пример: блондинку в розовом не будут воспринимать всерьез, даже если у нее за плечами самостоятельно написанная и защищенная докторская по органической химии.

Мэнсплейнинг

Для дурацкой мужской манеры описывать что-либо для женщин, как для людей с крайне невысоким уровнем интеллекта, также существует отдельный термин - менсплейнинг. Женский интеллект в таком случае расценивается как исключительно примитивный с низким уровнем восприятия информации, для которого нужны особые инструкции.

Объективация

Использование преувеличенной, намеренно вульгарной женской сексуальности в целях привлечь внимание мужской аудитории. Часто используется в рекламах: пикантное изображение с явно двусмысленным подтекстом заставляет мужчин оценивать женщин лишь с точки зрения физиологии и первичных половых признаков. Такая реклама формирует в мужском мировоззрении восприятие женского тела, как товара.

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Движение против прерывания беременности. Его приверженцы считают, что женщина не имеет право на аборт и обязана рожать даже в том случае, если зачатие произошло в результате изнасилования или же рождение ребенка угрожает здоровью и жизни будущей матери.

Сексизм и его проявления: ТОП-13 важных терминов pinterest.com

Репродуктивное насилие

Считается одним из видов домашнего насилия и состоит в давлении на женщину в вопросах деторождения. Репродуктивное насилие может быть и “пролайферским“, когда партнер настаивает на зачатии и рождении ребенка, если женщина решает пока повременить, хочет сделать аборт или вообще не планирует обзаводиться потомством (сюда можно отнести случаи изнасилований с целью зачатия, запрет на употребление противозачаточных таблеток и использование контрацептивов и пр.), и наоборот - когда партнер настаивает на аборте, когда женщина принял решение выносить и родить ребенка. В любом случае это - насилие, и относиться к нему следует соответствующе.

Харассмент

Громкое слово для низкого дела. Для харассмента в русском языке есть аналог - сексуальное домогательство.

Чайлдфри

У многих это слово вызывает бурю негативных эмоций и неодобрения, так как ассоциируется с ненавистью определенных людей к детям. Однако подобное толкование в корне неверно. Чайлдфри - это люди, которые по ряду причин не желают заводить детей, хотя ненависти к ним или презрения к тем, кто хочет стать или является родителями. Чайлдфри становятся по личным убеждениям (например, не хотят перенаселять планету или не уверены в собственной способности стать хорошим родителем), или исходя из физических особенностей (неспособность зачать или выносить здоровое потомство). В любом случае чайлдфри - это не про ненависть, а про личный выбор.

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Дискриминация и пренебрежительное отношение к женщине из-за ее возраста. Яркий пример эйджизма: пренебрежение женщинами “за 40“ при приеме на работу, или же настойчивое “часики-то тикают“ от близких и родственников.

Сексизм и его проявления: ТОП-13 важных терминов pinterest.com

Ранее мы рассказывали, какие комплименты не нравятся девушкам.

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