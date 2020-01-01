Их разрушительная сила огромна даже во взрослом возрасте.

Никто не может предсказать, какое неосторожно брошенное в адрес ребенка слово попадет в “благодатную“ почву и вырастет в дальнейшем в сложный, тяжелый комплекс, отравляющий жизнь и во взрослом возрасте. Психологи отслеживают закономерности между воспитанием родителей и развитием в их чадах психологических нарушений и травм. Конечно, комплекс - явление чуть более сложное, чем просто детская обида. Его появление практически невозможно контролировать, поэтому крайне важно знать основные триггеры для появления самых “популярных“ комплексов, которыми страдает каждый второй. Какие комплексы “приходят“ к нам из детства и в чем их причины, расскажет Ivona.

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Комплекс вины

Зачастую развивается в возрасте 5-10 лет. Дети в этот период особенно активны, им уже можно доверить “взрослые“ дела, но порой родители слишком давят на них, в надежде воспитать сильную, самостоятельную личность. “Ну что ты как маленький!“, “Ты же взрослый человек!“, “Не будь ребенком!“ и прочие подобные установки не делают ребенка взрослее. Они заставляют его чувствовать стыд за проявление его ребячества. Взрослый человек, выросший на подобных установках, чувствует себя виноватым, ему стыдно за проявление “неправильных“ чувств.

"Привет из детства!": 4 комплекса, которые отравляют нашу жизнь pinterest.com

Комплекс неполноценности

У этого комплекса, который в той или иной степени развит у каждого второго, “растут ноги“ из многих детских травм и родительских промашек. К примеру, регулярное сравнение с кем-то из знакомых. Анекдоты про сына маминой подруги, который в миллион раз лучше во всем, смешны лишь отчасти, ведь родители достаточно часто используют сравнение, чтобы подстегнуть в малыше дух соперничества, желание стать лучше.

Да, в некоторых случаях это работает, но закладывает нездоровую установку: я сам по себе ничего не стою; меня никогда не полюбят просто так, для этого мне придется доказывать свое превосходство; я не имею права на ошибку, ведь меня любят лишь тогда, когда я все делаю хорошо. Такой взрослый может быть успешным, но он никогда не сумеет этому порадоваться, ведь будет считать себя недостойным счастья и, по примеру родителей, продолжать сравнивать себя с более успешными личностями.

"Привет из детства!": 4 комплекса, которые отравляют нашу жизнь pinterest.com

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Иногда сравнение с другими срабатывает и в обратную сторону: малыш опускает руки и отказывается от соперничества. В каждом сравнении он слышит лишь то, что его родители любят меньше, чем какого-то их соседа, который одержал победу на олимпиаде. Маленький человек замыкается в себе, и во взрослом возрасте не способен обрести счастье в отношениях, предпочитает занимать пассивные позиции, уступая дорогу “соседским детям“, которые, по его мнению, более важны.

Комплекс жертвы

В вашем окружении наверняка есть человек, у которого всегда все хуже всех: если у остальных дождь, то у него непременно ценами с разрушительными последствиями. Любую проблему он раздувает до трагедии вселенских масштабов, но, вместо того чтобы решать ее, “спасает“ других. Он героически отбирает у себя последний кусок хлеба, отдавая тем, кто, по его мнению, больше нуждается (не преминув при этом рассказать, как же сам страдает от голода). Так поступают люди, привыкшие ставить интересы других выше своих собственных. Зачем они это делают? В какой-то мере они таким образом наказывают себя (привет, комплекс неполноценности!), но в большей степени они используют это для привлечения к себе внимания и манипуляции окружающими. Откуда же этот комплекс взялся? Здесь, как правило, два фактора “играют“ в тандеме:

ребенку с детства внушали вину, за то, что родители для него все-все на свете делают, а он - неблагодарный (т. е. чужое внимание не достается просто так, а за все добрые дела нужно непременно ждать награду)

его не раз со страхом одергивали его, если он не соответствовал мнению общественности, потому что “что люди скажут“ (т. е. оправдание чужих ожиданий и удовлетворение чужих желаний всегда должно стоять на первом месте; своими можно и нужно пренебречь).

"Привет из детства!": 4 комплекса, которые отравляют нашу жизнь pinterest.com

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“Ты же девочка!/ Ты же мужчина!“

Дети начинают самоопределяться ближе к подростковому возрасту, до этого их понятия пола весьма размыты. Поэтому девочки с готовностью лезут на дерево даже в самом красивом платьице, а мальчики порой снисходят до игры в дочки матери. И в целом это - нормально. Запрещая что-то одним, и разрешая другим (к примеру: мальчикам можно быть активными и шуметь, а девочкам можно лишь тихонько играть в куклы, мальчикам нельзя плакать, а девочки могут выражать свои эмоции) мы невольно можем воспитать в детях:

неприязнь к своему полу (если кому-то можно, а им - нет, значит тот кто-то лучше)

комплекс неполноценности (девочкам буквально навязывают роль более слабого человека и несоответствие светлому образу “настоящей девочки“ вынуждает либо доказывать то всему миру, либо чувствовать себя лишней в этом женском мире; мальчикам внушают чувство стыда за проявления чувств, из-за чего они замыкаются в себе и не способны во взрослом возрасте выражать их нормально).

"Привет из детства!": 4 комплекса, которые отравляют нашу жизнь pinterest.com

Ранее мы рассказывали, какие привычки истощают нас эмоционально больше всего.

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