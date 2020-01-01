Последствия этого еще можно устранить!

Мы привыкли. что токсичными зачастую называют романтические отношения, где один из партнеров стремится подавить волю другого путем физического или психологического насилия. К сожалению, нередко такая модель поведения применяется и родителями по отношению к детям. Те, кто вырос в токсичной семье испытывают множество трудностей в построением собственной, адаптицией к социуму и нередко страдают психическими расстройствами. Ivona назовет главные признаки человека, воспитанного в токсичной семье.

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1. Вам постоянно кажется, что вами манипулируют

Манипуляция близкими - способ контроля в токсичных семьях. Если во взрослом возрасте вы испытываете проблемы с доверием и вас постоянно сопровождает страх попасть под чужое влияние, возможно вы выросли в семье с не самой здоровой атмосферой. Нежелание оказаться объектом манипуляции вполне естественно. Здесь же речь идет об иррациональном страхе, граничащем с одержимостью, который нередко перерастает в так называемое “поведение избегания“.

ТОП-7 признаков того, что вы выросли в токсичной семье pinterest.com

2. Вам сложно доверять человеку и строить романтические отношения

Воспитываясь в среде, где эмоциональное и/или физическое насилие является нормой, человек во взрослом возрасте имеет достаточно искаженные взгляды на то, какими же должны быть настоящие отношения в паре. К тому же он находится в постоянном напряжении, ожидании подвоха и не спешит открываться кому-либо, опасаясь, что это даст партнеру возможность им манипулировать (как было до этого дома).

3. Вы чересчур остро переживаете неудачи

Ребенок, который воспитывается в семье с токсичной атмосферой, привык считать себя недостаточно хорошим. Сначала его в том методично убеждают родители, ежедневно напоминая ему, какое он разочарование, затем он начинает неосознанно делать это самостоятельно, развивая в себе заниженную самооценку. Из-за этого даже во взрослом возрасте такой человек переживает собственные неудачи слишком остро, например неконтролируемыми вспышками гнева, истериками, депрессией или аутоагрессией.

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4. У вас проблемы с самоидентификацией

Родительское одобрение крайне важно для формирования внутреннего мира ребенка. Если же самые близкие люди всю жизнь твердили ему, что он слишком глупый, толстый, неряшливый, некрасивый, со временем ребенок начинает в это верить (даже если это не так). Такой человек теряет способность оценивать себя объективно и нередко имеет крайне заниженную самооценку.

ТОП-7 признаков того, что вы выросли в токсичной семье pinterest.com

5. Вы излишне самокритичны

Когда человек растет в атмосфере токсичной семьи, он свыкается с мыслью о том, что он недостаточно хорош. Во взрослом возрасте такой человек испытывает болезненные стремления достичь идеала, но сделать этого не может, так как постоянно критикует себя и мантры, привычные ему с детства, повторяет уже самостоятельно. Ему постоянно кажется, что он не заслуживает лучшего, ведь он всегда будет хуже других.

6. Вы привыкли думать о себе в последнюю очередь

Ребенок, выросший в токсичной семье, вынужден подавлять свои эмоции чтобы не вызывать лишнее раздражение у своих родителей. Таким образом их реакция и мнение становятся во всем на первое место, тогда как чувства и ощущения малыша постепенно обесцениваются. Во взрослом возрасте такой человек испытывает сложности не только с выражением собственных эмоций, ему сложно определить свои потребности и жизненные цели, они нуждаются в постоянном одобрении и поддержке, которых ему так не хватало в детстве.

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7. Вы до сих пор не можете избавиться от родительского контроля

Как бы вам не хотелось вести обычную жизнь нормального взрослого человека, ваши родители просто отказываются воспринимать вас, как самостоятельную личность. В их глазах вы - несмышленый ребенок, который нуждается в регулярном контроле и вмешательстве во все сферы его жизни. Попытки прервать или ограничить подобные попытки руководить вашей жизнью воспринимаются родителями, как смертельное оскорбление, чем они неминуемо заставляют чувствовать вас виноватым. Такие нездоровые отношения могут серьезно навредить вашему психическому здоровью, развив в вас тревожные состояния и банально отняв возможность адаптироваться к трудностям или вливаться в общество за пределами семейного круга.

ТОП-7 признаков того, что вы выросли в токсичной семье pinterest.com

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