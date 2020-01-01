Как отношения с отцом влияют на ваши отношения с мужчинами: 4 важных фактора
Если вы теряетесь в догадках, почему же все ваши отношения развивают по одному и тому же сценарию, самое время оглянуться на ваши отношения с отцом. По мнению психологов, именно они играет основополагающую роль в формировании у девушек мнения о “настоящих“ мужчинах и “настоящих“ отношениях. О том, как именно отношения с отцом влияют на романтические отношения с мужчинами, расскажет Ivona.
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1. Мы выбираем мужчин, похожих на своих отцов
Даже если сейчас вы изумленно окинули взглядом своего, такого непохожего на вашего папу, мужчину, и уже придумали миллион возражений по этому поводу, не спешите. Теория о том, что мы выбираем мужчин, похожих на своих отцов, зачастую воспринимается буквально, и любое различие между этими двумя представителями сильного пола служит ее опровержением. На самом деле все немного сложнее. Папа - первый мужчина в жизни каждой девочки. Он во многом формирует ее отношения к себе и окружающему миру. То, как отец относится к своей дочери, влияет на ее дальнейший выбор партнера: если между родителем и дочуркой отношения теплые, он холит и лелеет ее, то она в будущем будет иметь более высокую самооценку, и для романтических отношений подсознательно станет искать такого же чуткого и внимательного мужчину. И главное найдет! Девочки, чьи отцы в воспитании и взаимодействии с ними были более сдержанными и строгими, предпочитают мужчин властных и строгих, так как считают нежность и ласку излишествами, которых они просто не заслуживают.
2. Они влияют на то, как мы строим отношения
Если вам изо дня в день будут твердить, что вы - птичка, то уже через месяц вы зачирикаете. К чему эта странная аналогия? Да к тому, что отцы, которые в детстве проявляли к своим дочерям нежность и говорили, что они заслуживают большего, уверяли в их собственной неотразимости, воспитывают сильных женщин, которые знают, чего хотят от жизни, и когда сказать “нет“. Их не определяют отношения, в которых они находятся, они сами предпочитают занимать контролирующую позицию. Они редко связывают свою жизнь с альфонсами или токсичными партнерами: их отношения с папой в детстве не позволяют сделать им такой опрометчивый выбор.
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3. Уроки флирта и привлекательности
Первые шаги к познанию увлекательного и разнообразного мира мужчин девочка делает в возрасте 3-5 лет, когда главным объектом ее интереса становится папа. Маленькая женщина именно на нем тренирует и оттачивает свои навыки флирта, учится общаться и осознает силу своего влияния. Поэтому то, как ее отец реагирует на такую “игру“, во многом определяет, какого мужчину и как она будет искать уже во взрослом возрасте. Тревожные и неуверенные в себе отцы, как правило, воспитывают таких же тихих и замкнутых женщин, чья главная цель - скорейшая женитьба, а после этого хоть потоп. Пресекают попытки своей дочери понравиться и прочие инициативы и гиперопекающие папочки, которые предпочитают самостоятельно принимать решения, не советуясь с желаниями и чаяниями дочек. Из которых, впрочем, вырастают инфантильные, капризные и абсолютно несамостоятельные женщины, для которых отсутствие мужчины рядом смерти подобно.
Если отец испытывает трудности в общении с собственной супругой или матерью (или с представительницами женского пола в целом), для воспитания собственной дочери они, скорее всего, выбирают “мужскую“ схему: никаких нежностей, поощрения или уважение девочке приходится заслуживать. При этом она постоянно боится разочаровать своего кумира. Такие женщины вырастают целеустремленными и жесткими. Часто они имеют проблемы с доверием, не умеют принимать чужую заботу и расслабляться. Из-за своей властности и непоколебимости часто остаются одинокими, перебиваясь короткими интрижками и сексом без обязательств, или ищут в партнеры слабого, ведомого мужчину.
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4. Если нет отца
Номинально, или он есть, но постоянно отсутствует (к примеру, в командировках или просто не желает принимать участие в воспитании дочери) - не важно. Отсутствие отца не обрекает маленькую женщину на несчастливое будущее. В качестве “мужского“ образца она в таком случае выбирает ближайшего родственника мужского пола: дедушку, дядю, старшего брата и т.д. Конечно, они в полной мере не способны заменить малышке отца (между ними всегда будет особая связь), но свои коготки она научится оттачивать на тех, кто готов уделить ей внимание.
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